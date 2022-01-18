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В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину - РИА Новости, 18.01.2022
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину
США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:53
2022-01-18T21:53
2022-01-18T21:54
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - сказал Псаки на ежедневном брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия
21:53 18.01.2022 (обновлено: 21:54 18.01.2022)
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину
Псаки: США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину