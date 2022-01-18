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В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину - РИА Новости, 18.01.2022
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину
США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:53
2022-01-18T21:54
в мире
киев
сша
нато
ситуация в днр и лнр
россия
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - сказал Псаки на ежедневном брифинге.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220117/blef-1768224847.html
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в мире, киев, сша, нато, ситуация в днр и лнр, россия
21:53 18.01.2022 (обновлено: 21:54 18.01.2022)
 
В Белом доме считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину

Псаки: США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Белый дом в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США считают, что Россия может в любой момент атаковать Украину, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы находимся на этапе, где Россия может в любой момент начать атаку на Украину", - сказал Псаки на ежедневном брифинге.
Военнослужащий на тактических учениях Три меча — 2021 (Three swords — 2021) с участием вооруженных сил Украины и стран НАТО на Яворовском полигоне во Львовской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 15:09
The Week: Путин разоблачил блеф США в ситуации с Украиной
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
Лавров пошутил про 18 сценариев США по Украине - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
17 января, 14:58
Лавров пошутил о 18 сценариях США по Украине
 
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