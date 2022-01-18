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Президенты Финляндии и США обсудили ситуацию на границах Украины
Президенты Финляндии и США обсудили ситуацию на границах Украины - РИА Новости, 18.01.2022
Президенты Финляндии и США обсудили ситуацию на границах Украины
Ситуацию на границах Украины, безопасность в Европе и возможности поиска решений обсудили по телефону президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:45
2022-01-18T21:45
в мире
украина
сша
европа
финляндия
джо байден
саули ниинисте
донбасс
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ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Ситуацию на границах Украины, безопасность в Европе и возможности поиска решений обсудили по телефону президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден, сообщает канцелярия финского главы.Переговоры состоялись по инициативе США."Президенты продолжили свою предыдущую дискуссию, которая состоялась 13 декабря 2021 года. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ситуацию с европейской безопасностью, серьезную напряженность на границах Украины и возможности поиска решений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768457174.html
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в мире, украина, сша, европа, финляндия, джо байден, саули ниинисте, донбасс, ситуация в днр и лнр
21:45 18.01.2022
 
Президенты Финляндии и США обсудили ситуацию на границах Украины

Президенты Финляндии и США Ниинистё и Байден обсудили ситуацию на границах Украины

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные на линии соприкосновения в Донецкой области
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 18 янв - РИА Новости. Ситуацию на границах Украины, безопасность в Европе и возможности поиска решений обсудили по телефону президенты Финляндии и США Саули Ниинистё и Джо Байден, сообщает канцелярия финского главы.
Переговоры состоялись по инициативе США.
"Президенты продолжили свою предыдущую дискуссию, которая состоялась 13 декабря 2021 года. В ходе продолжительной беседы президенты обсудили ситуацию с европейской безопасностью, серьезную напряженность на границах Украины и возможности поиска решений", - говорится в сообщении.
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В миреУкраинаСШАЕвропаФинляндияДжо БайденСаули НиинистеДонбассСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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