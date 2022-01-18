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Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров
Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022
Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров
РФ будет приветствовать содействие США в украинском урегулировании, поскольку Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:27
2022-01-18T15:27
2022-01-18T15:41
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РФ будет приветствовать содействие США в украинском урегулировании, поскольку Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей - ред.), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ.Ранее исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил РИА Новости, что переговорные каналы России с американской стороной по украинскому урегулированию сейчас возобновляются, противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет. В МИД РФ полагают, что ФРГ и Франция не будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США.
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в мире, сша, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия
15:27 18.01.2022 (обновлено: 15:41 18.01.2022)
Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Россия поприветствует помощь США в урегулировании ситуации на Украине