https://ria.ru/20220118/ukraina-1768388711.html

Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров

Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 18.01.2022

Россия поприветствует содействие США по ситуации на Украине, заявил Лавров

РФ будет приветствовать содействие США в украинском урегулировании, поскольку Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:27

2022-01-18T15:27

2022-01-18T15:41

в мире

сша

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. РФ будет приветствовать содействие США в украинском урегулировании, поскольку Вашингтон оказывает решающее влияние на власти в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы будем приветствовать США, если они в дополнение к существующим форматам будут помогать двигаться в этом направлении (выполнения минских договоренностей - ред.), поскольку они имеют решающее влияние на киевский режим", - сказал он в ходе пресс-конференции после переговоров с главой МИД ФРГ.Ранее исполняющий обязанности директора Третьего европейского департамента МИД РФ Олег Красницкий заявил РИА Новости, что переговорные каналы России с американской стороной по украинскому урегулированию сейчас возобновляются, противопоказаний к подключению США к "нормандскому формату" нет. В МИД РФ полагают, что ФРГ и Франция не будут возражать против расширения "нормандского формата" за счет США.

https://ria.ru/20211215/format-1763951881.html

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в мире, сша, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, россия