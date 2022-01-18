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Глава Еврейского комитета Украины заявил, что националисты хотят убить его
Глава Еврейского комитета Украины заявил, что националисты хотят убить его - РИА Новости, 18.01.2022
Глава Еврейского комитета Украины заявил, что националисты хотят убить его
Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский заявил, что якобы украинские националисты обсуждают его убийство, предлагают организовать сбор средств для... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:25
2022-01-18T14:25
в мире
украина
киев
эдуард долинский
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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский заявил, что якобы украинские националисты обсуждают его убийство, предлагают организовать сбор средств для этого."На телеграмм-каналах украинских нацистов обсуждают, как меня нейтрализовать. Один из фашистов предлагает, чтобы каждый украинец дал доллар, чтобы собрать 30 миллионов отважному человеку с хорошей оптической винтовкой для моего устранения", - написал Долинский на своей странице в Facebook во вторник.По его словам, предложивший сбор средств уверен, что после покушения на Украине наступил бы покой. "А убийца с миллионами имел бы возможность скрываться в безопасном месте и имел бы статус неизвестного национального героя", - добавил Долинский.Ранее неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье. Кроме того в декабре вандалы в Ужгороде сбросили в реку ханукию - специальный светильник в девять свечей, который зажигают в иудейский праздник Ханука. Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в Ровно, Днепре и Киеве.
https://ria.ru/20210809/memorial-1744942689.html
https://ria.ru/20210907/antisemitizm-1748894252.html
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в мире, украина, киев, эдуард долинский
14:25 18.01.2022
 
Глава Еврейского комитета Украины заявил, что националисты хотят убить его

Глава Еврейского комитета Украины Долинский заявил о планах националистов убить его

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
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КИЕВ, 18 янв - РИА Новости. Глава Еврейского комитета Украины Эдуард Долинский заявил, что якобы украинские националисты обсуждают его убийство, предлагают организовать сбор средств для этого.
"На телеграмм-каналах украинских нацистов обсуждают, как меня нейтрализовать. Один из фашистов предлагает, чтобы каждый украинец дал доллар, чтобы собрать 30 миллионов отважному человеку с хорошей оптической винтовкой для моего устранения", - написал Долинский на своей странице в Facebook во вторник.
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По его словам, предложивший сбор средств уверен, что после покушения на Украине наступил бы покой. "А убийца с миллионами имел бы возможность скрываться в безопасном месте и имел бы статус неизвестного национального героя", - добавил Долинский.
Ранее неизвестные нанесли антисемитские надписи на информационные знаки в сквере Пограничников в украинском Запорожье. Кроме того в декабре вандалы в Ужгороде сбросили в реку ханукию - специальный светильник в девять свечей, который зажигают в иудейский праздник Ханука. Ранее аналогичные инциденты были зафиксированы в Ровно, Днепре и Киеве.
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