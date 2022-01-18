https://ria.ru/20220118/ukraina-1768341914.html

НАТО стремится оккупировать Украину, заявил Володин

НАТО стремится оккупировать Украину, заявил Володин - РИА Новости, 18.01.2022

НАТО стремится оккупировать Украину, заявил Володин

НАТО стремится оккупировать Украину, ведется информационная подготовка к продвижению сил на украинскую территорию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:23

2022-01-18T12:23

2022-01-18T13:10

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. НАТО стремится оккупировать Украину, ведется информационная подготовка к продвижению сил на украинскую территорию, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."В последние месяцы звучит истерика вокруг Украины: конгрессмены и представители госдепа пугают весь мир якобы предстоящим "вторжением России". Совершенно очевидно, Вашингтон пытается оправдать свою экспансию и продвижение войск НАТО к российским границам. Все это можно расценить как информационную подготовку к продвижению НАТО на украинскую территорию. Их инструкторы, советники уже там. Сейчас они думают, как им обосновать ввод войск", - сказал Володин на открытии весенней сессии Госдумы. Он подчеркнул, что, иными словами, "НАТО стремится оккупировать Украину".В этой связи, отметил Володин, очень важен диалог по гарантиям безопасности, нужно сделать все для того, чтобы сохранить мир. "Потому что мы не можем позволить, чтобы НАТО свои войска вводило на территорию Украины. Это вопрос безопасности наших граждан и вопрос безопасности граждан европейских государств. Поэтому меры, предпринятые президентом, не только своевременны, но единственно верные в этой ситуации", - добавил спикер Госдумы."Наша задача не допустить страшной трагедии, мир как никогда близок к ней. В этой связи нам надо информацию донести до всех парламентов с тем, чтобы они осознали свою ответственность и понимали, чем это может закончиться. России есть чем ответить. Но это понятно, к каким приведет последствиям", - отметил он.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

https://ria.ru/20220116/ukraina-1768114186.html

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в мире, украина, нато, вячеслав володин, госдума рф, ситуация в днр и лнр, россия