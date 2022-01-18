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МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов
МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов - РИА Новости, 18.01.2022
МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов
Украинский МИД не получал от посольств других стран сообщений о намерении эвакуировать сотрудников, заявил изданию "Главком" пресс-секретарь ведомства Олег... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:05
2022-01-18T12:34
в мире
украина
киев
москва
мид украины
россия
олег николенко
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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинский МИД не получал от посольств других стран сообщений о намерении эвакуировать сотрудников, заявил изданию "Главком" пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.Так он прокомментировал публикацию New York Times, которая написала, что дипломатам из двух российских консульств приказали подготовиться к отъезду. По его словам, посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также консульства в Екатеринбурге и Новосибирске функционируют в штатном режиме.В российском МИД, в свою очередь, заявили, что посольство в Киеве также продолжает работу.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://radiosputnik.ria.ru/20220116/peskov-1768120333.html
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в мире, украина, киев, москва, мид украины, россия, олег николенко
12:05 18.01.2022 (обновлено: 12:34 18.01.2022)
 
МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов

МИД Украины не получал сообщений о намерениях России эвакуировать своих дипломатов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Украины в Киеве
Министерство иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Министерство иностранных дел Украины в Киеве
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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинский МИД не получал от посольств других стран сообщений о намерении эвакуировать сотрудников, заявил изданию "Главком" пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.
Так он прокомментировал публикацию New York Times, которая написала, что дипломатам из двух российских консульств приказали подготовиться к отъезду.
"Посольства других государств в Украине не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников. Со своей стороны МИД Украины пока не планирует эвакуацию украинских дипломатов из России", — сказал Николенко.
По его словам, посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также консульства в Екатеринбурге и Новосибирске функционируют в штатном режиме.
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В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
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