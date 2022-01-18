https://ria.ru/20220118/ukraina-1768338242.html

МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов

МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов - РИА Новости, 18.01.2022

МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов

Украинский МИД не получал от посольств других стран сообщений о намерении эвакуировать сотрудников, заявил изданию "Главком" пресс-секретарь ведомства Олег... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:05

2022-01-18T12:05

2022-01-18T12:34

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КИЕВ, 18 янв — РИА Новости. Украинский МИД не получал от посольств других стран сообщений о намерении эвакуировать сотрудников, заявил изданию "Главком" пресс-секретарь ведомства Олег Николенко.Так он прокомментировал публикацию New York Times, которая написала, что дипломатам из двух российских консульств приказали подготовиться к отъезду. По его словам, посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, а также консульства в Екатеринбурге и Новосибирске функционируют в штатном режиме.В российском МИД, в свою очередь, заявили, что посольство в Киеве также продолжает работу.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.

https://radiosputnik.ria.ru/20220116/peskov-1768120333.html

https://ria.ru/20220118/ukraina-1768314772.html

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в мире, украина, киев, москва, мид украины, россия, олег николенко