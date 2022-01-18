https://ria.ru/20220118/ukraina-1768322735.html
Нарышкин раскритиковал действия украинских властей против Порошенко
Нарышкин раскритиковал действия украинских властей против Порошенко - РИА Новости, 18.01.2022
Нарышкин раскритиковал действия украинских властей против Порошенко
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал грязной кампанией преследование на Украине экс-президента страны Петра Порошенко. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:04
2022-01-18T11:04
2022-01-18T19:05
в мире
украина
варшава
сергей нарышкин
петр порошенко
керченский пролив
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин назвал грязной кампанией преследование на Украине экс-президента страны Петра Порошенко."Личность Порошенко всем нам хорошо известна, и эта грязная внутренняя кампания внутри Украины, конечно, не поднимает репутации нынешнему киевскому режиму", — сказал он журналистам.Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Накануне он прибыл на Украину из Варшавы, при прохождении контроля в аэропорту, по словам политика, его пытались не впустить в страну, забрали паспорт под видом проведения проверки. Позже ему вернули документ, и он пересек госграницу. Заседание суда по избранию меры пресечения Порошенко продолжится 19 января.Ранее экс-президент заявлял, что против него было возбуждено 130 уголовных дел, но около 40 из них уже закрыты. Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины — ему инкриминируется превышение власти. Порошенко фигурирует еще в ряде дел, в том числе о назначении судей, перемещении картин через госграницу, инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, передаче земельного участка. По этим делам у экс-президента статус свидетеля.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767207490.html
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в мире, украина, варшава, сергей нарышкин, петр порошенко, керченский пролив
11:04 18.01.2022 (обновлено: 19:05 18.01.2022)
Нарышкин раскритиковал действия украинских властей против Порошенко
Директор СВР Нарышкин: кампания против Порошенко не делает чести украинским властям