10:27 18.01.2022 (обновлено: 16:09 18.01.2022)
В бундестаге назвали слова Бербок об Украине и НАТО искажающими реальность
Член бундестага Хунко: слова Бербок о свободном выборе Украиной НАТО искажают реальность
Штаб-квартира НАТО
БЕРЛИН, 18 янв — РИА Новости. Заявления МИД ФРГ о свободном выборе Киева при вступлении в НАТО не соответствуют политической реальности, заявил РИА Новости член комитета германского бундестага по международной политике Андрей Хунко ("Левые"), комментируя повестку встречи министров иностранных дел России и Германии Сергея Лаврова и Анналены Бербок во вторник в Москве.
"Заявления, сделанные ранее госпожой Бербок, о том, что (Украина. — Прим. ред.) должна иметь свободный выбор <...> Во-первых, это политическое решение США — расширить НАТО вплоть до российской границы. Во-вторых, США никогда не признали бы размещения российских военных в соседних странах, например в Мексике или на Кубе. Мы пережили это в Карибский кризис в начале 60-х годов. Если формулировать это так, как это, к сожалению, делают многие немецкие СМИ сейчас, что это (вступление в НАТО. — Прим. ред.) исключительно суверенное решение отдельных стран, это полностью искажает внешнеполитическую реальность", — заявил парламентарий.
В Москве обеспокоены тем, что НАТО и США пытаются превратить Украину в военный плацдарм против России, продолжая военное освоение ее территории и втягивая в альянс. В конце прошлого года Россия передала США и НАТО проекты договора и соглашения о гарантиях безопасности, которые в юридически обязывающей форме должны исключить дальнейшее расширение альянса за счет Украины и Грузии и появление западных военных баз и ударных вооружений у российских границ.
По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, появление "прямо на наших границах" Североатлантического альянса, как и размещение там ударных вооружений — это красная линия. Как заявила ранее Бербок, Берлин готов к серьезному диалогу о взаимных договоренностях, которые принесут больше безопасности всем в Европе, в том числе и России, однако "мы не можем и не пойдем на компромисс в отношении фундаментальных принципов Хельсинкского Заключительного акта", к которым относится в том числе "свободный выбор союза".
"Идея о том, что НАТО должна стоять у границ с Россией, должна быть отвергнута. Нам нужна общеевропейская система безопасности, которая бы учитывала все интересы в сфере безопасности — как российские, так и балтийские, польские, украинские. Это было бы альтернативой для нынешней политики конфронтации", — заявил Хунко, добавив, что "давление в направлении эскалации со стороны Запада очень велико".
Отвечая на вопрос о том, готово ли правительство Германии стать посредником в переговорах между Россией и Западом для того, чтобы остановить эскалацию, парламентарий отметил, что для посредника важно "занимать нейтральную позицию", в то время как ФРГ входит в НАТО и "поддерживала всю западную политику в отношении Украины".
На прошлой неделе в Женеве, Брюсселе и Вене прошла серия консультаций между Россией, США и НАТО по гарантиям безопасности, в ходе которых обсуждались проекты представленных Москвой документов. В настоящий момент Россия ждет письменных ответов от западных стран на свои предложения, после чего будет определяться с дальнейшими действиями. В России ранее предупредили, что если США и НАТО откажутся от предложений России в сфере безопасности, Москва будет вынуждена отвечать на это военно-техническими мерами.