https://ria.ru/20220118/ukraina-1768313206.html

Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин

Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.01.2022

Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин

Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, заявил во вторник директор Службы внешней разведки России, председатель Российского... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:15

2022-01-18T10:15

2022-01-18T10:21

украина

россия

москва

сергей нарышкин

российское историческое общество

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, заявил во вторник директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа", - сказал Нарышкин в Москве на круглом столе по истории Украины.

https://ria.ru/20220117/tsru-1768110225.html

украина

россия

москва

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украина, россия, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество