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Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин
Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин - РИА Новости, 18.01.2022
Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин
Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, заявил во вторник директор Службы внешней разведки России, председатель Российского... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:15
2022-01-18T10:21
украина
россия
москва
сергей нарышкин
российское историческое общество
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, заявил во вторник директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин."Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа", - сказал Нарышкин в Москве на круглом столе по истории Украины.
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украина, россия, москва, сергей нарышкин, российское историческое общество
10:15 18.01.2022 (обновлено: 10:21 18.01.2022)
 
Москва заинтересована в добрососедских отношениях с Киевом, заявил Нарышкин

Директор СВР Нарышкин: Россия максимально заинтересована в добрососедстве с Украиной

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДиректор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия максимально заинтересована в добрососедских отношениях с Украиной, заявил во вторник директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Современная Россия сделала очень многое, чтобы Украина состоялась как независимое государство. И мы, конечно, максимально заинтересованы в добрососедстве с ней, в настолько тесных, интенсивных и взаимовыгодных отношениях, которые только возможны между двумя частями одного народа", - сказал Нарышкин в Москве на круглом столе по истории Украины.
Статуя Свободы в Нью-Йорке, США - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 08:00
ЦРУ учит украинский спецназ убивать русских. Но обвинят Россию
 
УкраинаРоссияМоскваСергей НарышкинРоссийское историческое общество
 
 
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