https://ria.ru/20220118/ukraina-1768306794.html

NYT: Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины

NYT: Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины - РИА Новости, 18.01.2022

NYT: Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из Украины

Американские и украинские официальные лица утверждают, что за неделю до того, как начались переговоры по ситуации на границе с Украиной, Россия якобы начала... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:23

2022-01-18T09:23

2022-01-18T12:52

в мире

украина

киев

львов

дмитрий песков

нато

россия

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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Американские и украинские официальные лица утверждают, что за неделю до того, как начались переговоры по ситуации на границе с Украиной, Россия якобы начала "опустошать" свое посольство в Киеве, сообщает газета New York Times. МИД России на это ответил, что посольство в Киеве работает в штатном режиме."За неделю до начала интенсивных дипломатических встреч по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной американские и украинские чиновники издалека наблюдали за тем, как Россия начала опустошать свое посольство в Киеве, столице Украины", — говорится в сообщении газеты.По утверждению высокопоставленного украинского чиновника из органов безопасности, 5 января 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, якобы сели в автобусы, следующие в Россию. Чиновник заявил, что в течение следующих нескольких дней за ними якобы последовали еще около 30 человек из Киева и консульства во Львове. При этом не уточняется, сколько среди них было дипломатов. Он также утверждает, что дипломатам в двух других российских консульствах также было предписано подготовиться к тому, чтобы покинуть Украину."У нас есть информация, которая указывает на то, что правительство России готовилось эвакуировать членов семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", — заявил, в свою очередь, американский чиновник.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии России" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД России ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее — это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220118/melnik-1768296628.html

https://ria.ru/20220118/mid-1768309011.html

https://ria.ru/20220118/oruzhie-1768294324.html

украина

киев

львов

россия

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в мире, украина, киев, львов, дмитрий песков, нато, россия