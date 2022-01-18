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В МИД заявили об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине
В МИД заявили об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине - РИА Новости, 18.01.2022
В МИД заявили об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине
В адрес российских дипломатов, работающих на Украине, поступают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:15
2022-01-18T14:23
в мире
украина
россия
львов
львовская область
мид украины
мария захарова
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В адрес российских дипломатов, работающих на Украине, поступают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Комментируя материал американской газеты New York Times о якобы готовящейся эвакуации посольства России в Киеве, она подчеркнула, что загранучреждения работают штатно, несмотря на нападения на них радикалов и провокации силовиков.Захарова напомнила о нападении на российское Генеральное консульство во Львове с применением зажигательной смеси.Представитель МИД также упрекнула американское издание в том, что оно не обратилось за комментарием в министерство, но тогда, по ее словам, они упустили бы возможность ""хайпануть" на теме "российской агрессии"".В конце декабря полиция Львовской области сообщила, что неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства России во Львове, никто не пострадал, ущерба зданию нет. По данным полиции, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Загранучреждение направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием усилить меры его безопасности после нападения. Аналогичный документ пришел украинскому ведомству и от посольства в Киеве.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать. При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
https://ria.ru/20220118/ukraina-1768338242.html
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в мире, украина, россия, львов, львовская область, мид украины, мария захарова
13:15 18.01.2022 (обновлено: 14:23 18.01.2022)
 
В МИД заявили об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине

Захарова: в адрес российских дипломатов, работающих на Украине, поступают угрозы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание посольства РФ в Киеве
Здание посольства РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В адрес российских дипломатов, работающих на Украине, поступают персональные угрозы, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Комментируя материал американской газеты New York Times о якобы готовящейся эвакуации посольства России в Киеве, она подчеркнула, что загранучреждения работают штатно, несмотря на нападения на них радикалов и провокации силовиков.
"Угрозы нашим сотрудникам на Украине также поступают и персональные: в отношении дипломатов, административно-технического персонала, членов семей. Обо всем этом регулярно сообщается украинской стороне в виде нот протеста", — написала дипломат в своем Telegram-канале.
Захарова напомнила о нападении на российское Генеральное консульство во Львове с применением зажигательной смеси.
Представитель МИД также упрекнула американское издание в том, что оно не обратилось за комментарием в министерство, но тогда, по ее словам, они упустили бы возможность ""хайпануть" на теме "российской агрессии"".
Министерство иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
12:05
МИД Украины опроверг сообщения NYT об эвакуации российских дипломатов
В конце декабря полиция Львовской области сообщила, что неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в ограждение Генконсульства России во Львове, никто не пострадал, ущерба зданию нет. По данным полиции, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Загранучреждение направило ноту в региональное представительство МИД Украины с требованием усилить меры его безопасности после нападения. Аналогичный документ пришел украинскому ведомству и от посольства в Киеве.
В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.
При этом сам Киев сосредоточил в Донбассе половину личного состава армии и обстреливает непризнанные республики, в том числе с применением запрещенной техники. Напряженность в регионе нагнетают США и другие страны НАТО, которые поставляют Украине оружие и военных инструкторов, а также увеличили число учений в Черном море. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
12:23
НАТО стремится оккупировать Украину, заявил Володин
 
В миреУкраинаРоссияЛьвовЛьвовская областьМИД УкраиныМария Захарова
 
 
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