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Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев
Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев - РИА Новости, 18.01.2022
Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев
Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, при этом к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:16
2022-01-18T17:23
россия
политика
общество
дмитрий медведев
мигранты
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, при этом к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане, столкнувшиеся с административными барьерами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции."Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых мы заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это так. Причем преодолеть административные барьеры подчас очень сложно", - сказал Медведев."Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьёзные угрозы безопасности страны", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
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россия, политика, общество, дмитрий медведев, мигранты
17:16 18.01.2022 (обновлено: 17:23 18.01.2022)
 
Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев

Медведев заявил о рисках для безопасности из-за криминального рынка услуг для мигрантов

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, при этом к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане, столкнувшиеся с административными барьерами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции.
"Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых мы заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это так. Причем преодолеть административные барьеры подчас очень сложно", - сказал Медведев.
"Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьёзные угрозы безопасности страны", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.
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