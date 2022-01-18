https://ria.ru/20220118/ugroza-1768416195.html

Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев

Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев - РИА Новости, 18.01.2022

Теневой рынок услуг для мигрантов угрожает безопасности, считает Медведев

Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, при этом к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:16

2022-01-18T17:16

2022-01-18T17:23

россия

политика

общество

дмитрий медведев

мигранты

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Теневой криминальный рынок услуг для мигрантов создает угрозы безопасности для РФ, при этом к различным посредникам бывают вынуждены обращаться даже законопослушные иностранные граждане, столкнувшиеся с административными барьерами, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на совещании по мерам повышения госуправления в сфере миграции."Даже вполне законопослушные и квалифицированные иностранные граждане, в приезде которых мы заинтересованы, бывают вынуждены обращаться со своими проблемами к так называемым посредникам. Это так. Причем преодолеть административные барьеры подчас очень сложно", - сказал Медведев."Это не только питательная почва для коррупции, злоупотреблений. Теневой криминальный рынок подобных услуг и отсутствие контроля в этой сфере создают серьёзные угрозы безопасности страны", - подчеркнул зампредседателя Совбеза РФ.

https://ria.ru/20220106/migranty-1766725019.html

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россия, политика, общество, дмитрий медведев, мигранты