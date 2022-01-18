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Госдеп заявил об обеспокоенности действиями России в Белоруссии
Госдеп заявил об обеспокоенности действиями России в Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2022
Госдеп заявил об обеспокоенности действиями России в Белоруссии
США считают учения РФ и Белоруссии чрезвычайно "опасной демонстрацией силы" на фоне ситуации на Украине, об этом на брифинге во вторник заявила... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:48
2022-01-18T21:49
в мире
киев
белоруссия
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США считают учения РФ и Белоруссии чрезвычайно "опасной демонстрацией силы" на фоне ситуации на Украине, об этом на брифинге во вторник заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учение пройдет с 10 по 20 февраля."Перемещение российский войск в Белоруссию в минувшие выходные не является ни учениями, ни обычной передислокацией войск, это демонстрация силы, которая направлена на создание предлога для возможности кризисной ситуации на случай, если Россия примет решение о вторжении &lt;...&gt;, это крайне опасно", - сказала представитель госдепартамента.По ее словам, США и союзники "очень обеспокоены всем, что делает Россия". "Тот факт, что мы видим движение войск в Белоруссию, очевидно показывает подход России, что она может двинуться на Украину, если решит сделать это", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон "озабочен возможностью создания Россией провокаций"."Мы ясно давали понять, что значимый прогресс на дипломатическом треке возможен только в обстановке деэскалации. Но мы видели прямо противоположное со стороны России, в том числе во время и после наших дипломатических контактов в Европе ранее в этом месяце", - добавила она.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220116/ukraina-1768069147.html
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в мире, киев, белоруссия, нато, россия
21:48 18.01.2022 (обновлено: 21:49 18.01.2022)
 
Госдеп заявил об обеспокоенности действиями России в Белоруссии

Госдеп: США считают учения России и Белоруссии демонстрацией силы

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. США считают учения РФ и Белоруссии чрезвычайно "опасной демонстрацией силы" на фоне ситуации на Украине, об этом на брифинге во вторник заявила высокопоставленный представитель госдепартамента США.
Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет белорусско-российское учение "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учение пройдет с 10 по 20 февраля.
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"Перемещение российский войск в Белоруссию в минувшие выходные не является ни учениями, ни обычной передислокацией войск, это демонстрация силы, которая направлена на создание предлога для возможности кризисной ситуации на случай, если Россия примет решение о вторжении <...>, это крайне опасно", - сказала представитель госдепартамента.
По ее словам, США и союзники "очень обеспокоены всем, что делает Россия". "Тот факт, что мы видим движение войск в Белоруссию, очевидно показывает подход России, что она может двинуться на Украину, если решит сделать это", - сказала она, подчеркнув, что Вашингтон "озабочен возможностью создания Россией провокаций".
"Мы ясно давали понять, что значимый прогресс на дипломатическом треке возможен только в обстановке деэскалации. Но мы видели прямо противоположное со стороны России, в том числе во время и после наших дипломатических контактов в Европе ранее в этом месяце", - добавила она.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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