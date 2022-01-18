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США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии
США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии - РИА Новости, 18.01.2022
США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии
США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:51
2022-01-18T20:51
2022-01-18T20:51
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ООН, 18 янв - РИА Новости. США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии, заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд в интервью The Washington Post."Мы обеспокоены учениями, но мы также обеспокоены военным наращиванием на границе с Украиной. Все это сигнализирует нам, что Россия настроена агрессивно по отношению к Украине. Это не просто одно действие, это аккумуляция действий и интенсивности действий", - сказала Томас-Гринфилд.Ранее заместитель начальника генерального штаба вооруженных сил Белоруссии Павел Муравейко заявил, что совместно с Россией будет проведена внезапная проверка сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдут белорусско-российские учения "Союзная решимость-2022". По информации минобороны, учения пройдут с 10 по 20 февраля.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
https://ria.ru/20220118/pomosch-1768451112.html
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в мире, сша, оон, белоруссия, нато, россия
США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии
Постпред при ООН Томас-Гринфилд: США обеспокоены военными учениями России и Белоруссии