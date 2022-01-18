https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768369758.html

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения - РИА Новости, 18.01.2022

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения

Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения, сообщает во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:14

2022-01-18T14:14

2022-01-18T14:27

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия, Иран и Китай проведут совместные военно-морские учения, сообщает во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота.Ранее посол РФ в Тегеране Леван Джагарян заявлял в интервью РИА Новости, что Россия, Иран и Китай проведут совместные морские учения CHIRU в районе Персидского залива в конце 2021 - начале 2022 года. По его словам, основная задача учений - отработка действий по обеспечению безопасности международного судоходства и борьбе с морскими пиратами.Накануне отряд кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) в составе гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и большого морского танкера "Борис Бутома", стал на якорную стоянку на рейде порта Чахбехар (Иран)."В порту официальная делегация ВМФ России примет участие в планирующей конференции по проведению совместного военно-морского учения боевых кораблей России, Ирана и Китая", - говорится в сообщении.Кроме того, российские корабли пополнят запасы продовольствия, воды и топлива.Отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел в дальний поход из Владивостока за несколько дней до нового 2022 года.Планируется, что в период выполнения задач корабли посетят с заходами порты ряда государств, в том числе Республику Сейшельские Острова. Заход будет приурочен к 105-й годовщине посещения бронепалубным крейсером "Варяг" российского флота порта Виктория Сейшельских островов.

https://ria.ru/20220117/antei-1767881239.html

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иран, китай, тихоокеанский флот вмф россии, россия, в мире, безопасность