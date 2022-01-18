https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768336197.html

На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии

На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии - РИА Новости, 18.01.2022

На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии

На учениях РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля, военные отработают задачи отражения внешней агрессии в ходе ведения... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:01

2022-01-18T12:01

2022-01-18T12:01

союзное государство

безопасность

белоруссия

александр фомин

министерство обороны рф (минобороны рф)

министерство обороны белоруссии

россия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На учениях РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля, военные отработают задачи отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа, первый завершится 9 февраля."На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". Цель учения - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.По его словам, "будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника"."Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", - сказал замминистра.Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.

https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768186977.html

https://ria.ru/20220117/proverka-1768190929.html

https://ria.ru/20211228/oruzhie-1765773235.html

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безопасность, белоруссия, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, россия