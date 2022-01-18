Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20220118/ucheniya-1768336197.html
На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии
На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии - РИА Новости, 18.01.2022
На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии
На учениях РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля, военные отработают задачи отражения внешней агрессии в ходе ведения... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:01
2022-01-18T12:01
союзное государство
безопасность
белоруссия
александр фомин
министерство обороны рф (минобороны рф)
министерство обороны белоруссии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767784541_0:275:1869:1326_1920x0_80_0_0_4a8f7ab8804a8a197247b388a254fc76.jpg
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На учениях РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля, военные отработают задачи отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа, первый завершится 9 февраля."На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". Цель учения - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.По его словам, "будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника"."Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", - сказал замминистра.Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.
https://ria.ru/20220117/ucheniya-1768186977.html
https://ria.ru/20220117/proverka-1768190929.html
https://ria.ru/20211228/oruzhie-1765773235.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767784541_77:306:1438:1326_1920x0_80_0_0_a64e3f8edc44040ec18f8f0334ae543c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, белоруссия, александр фомин, министерство обороны рф (минобороны рф), министерство обороны белоруссии, россия
12:01 18.01.2022
 
На учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии

Москва и Минск на учениях "Союзная решимость-2022" отработают отражение внешней агрессии

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКолонна танков Т-72Б3 во время военных учений
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Колонна танков Т-72Б3 во время военных учений
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. На учениях РФ и Белоруссии "Союзная решимость-2022", которые пройдут 10-20 февраля, военные отработают задачи отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Проверка сил реагирования Союзного государства пройдёт в два этапа, первый завершится 9 февраля.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 12:26
Лукашенко утвердил название совместных военных учений с Россией
"На втором этапе проверки с 10 по 20 февраля будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022". Цель учения - отработка задач пресечения и отражения внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе.
По его словам, "будут выполняться мероприятия по усилению охраны государственной границы для пресечения проникновения вооруженных групп боевиков, перекрытию каналов доставки оружия и боеприпасов, а также поиску, блокированию, уничтожению незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп противника".
Военнослужащие во время совместных военных учений Россия — Белоруссия на полигоне Мулино - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 12:42Союзное государство
Россия и Белоруссия проведут проверку сил реагирования Союзного государства
"Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах "Домановский", "Гожский", "Обуз-Лесновский", "Брестский" и "Осиповичский", а также отдельных участках местности, расположенных на территории Республики Беларусь. Планируется задействовать аэродромы "Барановичи", "Лунинец", "Лида" и "Мачулищи", - сказал замминистра.
Он подчеркнул, что численность участников учения, а также количество основных систем вооружения не превышают параметры, определенные Венским документом 2011 года, которые подлежат уведомлению.
Зенитный ракетный комплекс Тор во время тактических учений Южного военного округа в Ростовской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2021
28 декабря 2021, 10:32
Белоруссия планирует купить у России партию ЗРК "Тор-М2"
 
Союзное государствоБезопасностьБелоруссияАлександр ФоминМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Министерство обороны БелоруссииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:43Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышей
01:41Умер старейший мужчина в мире
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
Лента новостейМолния
Иммунолог заявил о росте смертности от "омикрона" среди малышейУмер старейший мужчина в миреАналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции