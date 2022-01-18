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В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства

В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 18.01.2022

В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства

Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T11:44

2022-01-18T11:44

2022-01-18T11:54

союзное государство

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безопасность

белоруссия

владимир путин

александр фомин

союзное государство

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, о которой в конце прошлого года договорились президенты двух стран, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин."О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе во вторник.Он отметил, "что различные варианты применения Региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно"."В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - сказал Фомин."Кроме того, в ходе переброски российской части на территорию Республики Беларусь будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил)", - добавил он."В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена её высокая боевая готовность", - сказал Фомин.Он также отметил, что "вся озвученная в ходе брифинга информация представлена министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности".В брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе - из 16 стран НАТО. Приветствуя иностранных гостей в Минобороны России, он сказал, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.О проведении внеплановой проверки сил реагирования Союзного государства в декабре 2021 года договорились президенты России и Белоруссии. По данным Минобороны Белоруссии, проверка сил пройдет в феврале в два этапа, первый из которых продлится до 9 февраля.

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в мире, безопасность, белоруссия, владимир путин, александр фомин, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия, нато