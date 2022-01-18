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В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства
В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства - РИА Новости, 18.01.2022
В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства
Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:44
2022-01-18T11:54
союзное государство
в мире
безопасность
белоруссия
владимир путин
александр фомин
союзное государство
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, о которой в конце прошлого года договорились президенты двух стран, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин."О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе во вторник.Он отметил, "что различные варианты применения Региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно"."В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - сказал Фомин."Кроме того, в ходе переброски российской части на территорию Республики Беларусь будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил)", - добавил он."В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена её высокая боевая готовность", - сказал Фомин.Он также отметил, что "вся озвученная в ходе брифинга информация представлена министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности".В брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе - из 16 стран НАТО. Приветствуя иностранных гостей в Минобороны России, он сказал, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.О проведении внеплановой проверки сил реагирования Союзного государства в декабре 2021 года договорились президенты России и Белоруссии. По данным Минобороны Белоруссии, проверка сил пройдет в феврале в два этапа, первый из которых продлится до 9 февраля.
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в мире, безопасность, белоруссия, владимир путин, александр фомин, союзное государство, министерство обороны рф (минобороны рф), александр лукашенко, министерство обороны белоруссии, россия, нато
11:44 18.01.2022 (обновлено: 11:54 18.01.2022)
 
В Минобороны рассказали о проверке сил реагирования Союзного государства

Замминистра обороны Фомин: при проверке сил реагирования СГ отработают совместные действия

© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Николай Журавлев
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Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз, стабилизации обстановки на границах России и Белоруссии будут отработаны в ходе проверки сил реагирования Союзного государства, о которой в конце прошлого года договорились президенты двух стран, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
"О проведении данного мероприятия президенты Российской Федерации и Республики Беларусь договорились ещё в декабре прошлого года. Президенты приняли решение провести внеплановую проверку войск и оценить их готовность обеспечить военную безопасность, а также отработать различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства", - сказал Фомин на брифинге для иностранных военных атташе во вторник.
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане на полигоне Ляур - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
07:16
В Таджикистане стартовали учения с участием российских военнослужащих
Он отметил, "что различные варианты применения Региональной группировки войск (сил) отрабатываются регулярно".
"В рамках проверки сил реагирования Союзного государства планируется подготовить войска и силы к действиям не только в своих границах ответственности, но и к решению внезапно возникающих задач по локализации кризисных ситуаций на любых угрожаемых направлениях", - сказал Фомин.
"Кроме того, в ходе переброски российской части на территорию Республики Беларусь будут оценены возможности транспортной инфраструктуры по обеспечению перевозки войск (сил)", - добавил он.
"В прошлом году провели учения "Запад-2021", где была подтверждена её высокая боевая готовность", - сказал Фомин.
"Главным итогом проводимых мероприятий станет оценка способности органов военного управления и войск (сил) выполнить задачи по обеспечению военной безопасности Союзного государства", - сказал Фомин.
Он также отметил, что "вся озвученная в ходе брифинга информация представлена министерством обороны Российской Федерации в рамках добровольной транспарентности".
В брифинге приняли участие 98 представителей военно-дипломатического корпуса, аккредитованных в России, в том числе - из 16 стран НАТО. Приветствуя иностранных гостей в Минобороны России, он сказал, что брифинг проводится с целью проинформировать о ходе проверки сил реагирования Союзного государства.
О проведении внеплановой проверки сил реагирования Союзного государства в декабре 2021 года договорились президенты России и Белоруссии. По данным Минобороны Белоруссии, проверка сил пройдет в феврале в два этапа, первый из которых продлится до 9 февраля.
Боевой робот и огненный вал: учения "Запад-2021"
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

Самоходные артиллерийские установки во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанк

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

Тяжелый военно-транспортный самолёт Ил-76ТД сбрасывает воду во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Представительница армии Монголии во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкУдарные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

РТК Уран-9 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

Основной этап учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

Военнослужащий у бронетранспортера БТР-82А на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А Солнцепёк во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

Боевая машина десанта БМД-4 на учениях Запад -2021 вооруженных сил России и Белоруссии в Псковской области
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

Вертолеты Ми-24 на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии Запад -2021 на полигоне Правдинский в Калининградской области
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

На совместных стратегических учениях подразделения Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ и вооруженных сил Белоруссии Запад -2021
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

Учения Запад-2021 в Белоруссии
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

Военнослужащий на совместных стратегических учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

Российская боевая машина пехоты БМП-2 на учениях Запад-2021 вооруженных сил России и Белоруссии на военном полигоне Обуз-Лесновский в Белоруссии
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
1 из 19

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии проводят раз в два года. "Запад-2021" — завершающий этап совместной подготовки в этом году.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
2 из 19

За активной фазой учений на полигоне Мулино в Нижегородской области 13 сентября наблюдал президент Владимир Путин.

© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
3 из 19

В ходе учений применили опыт последних вооруженных конфликтов, в том числе сирийского.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
4 из 19

Воинские формирования отразили наступление, отработали действия по маневренной обороне, нанесли огневой удар и разгромили вклинившуюся группировку условного противника.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
5 из 19

В маневрах участвовала коалиционная группировка России, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
6 из 19
Ударные вертолеты Ми-24 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области.
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
7 из 19

Россия впервые применила на учениях боевых роботов. Комплекс "Уран-9" действовал в обороняющихся подразделениях, подавляя живую силу и бронетехнику условного противника на расстоянии от трех до пяти километров.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
8 из 19

В начале розыгрыша эпизода учений танковые подразделения втянули передовые подразделения условного противника в огневой и минный мешок.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
9 из 19

Затем танкисты нанесли максимальные потери наступающей группировке "противника" и вынудили ее наступать в невыгодном для себя направлении.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
10 из 19

Наступление поддержали отряды обеспечения мобильности, имеющие в составе танки с тралами, инженерную технику и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
11 из 19

Чтобы не допустить прорыва обороны, был применен ударный мобильный эшелон. Десантников прикрывали ударные вертолеты Ми-24 и боевые Ка-52 "Аллигатор", а также истребители Су-35С.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
12 из 19

Воздушно-десантные войска во взаимодействии с Военно-транспортной авиацией впервые десантировали парашютным способом батальон на новейших боевых машинах десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
13 из 19

Всего в составе оперативно-тактического десанта было десантировано более 300 военнослужащих ВДВ России, 20 военнослужащих Индии и свыше 30 новейших боевых машин десанта БМД-4М.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
14 из 19

Военнослужащий на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад-2021".

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
15 из 19

Одновременно армейская авиация ударила по "противнику" по переднему краю.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
16 из 19

Массированным ударом было уничтожено более 50 целей.

© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
17 из 19

В финальном эпизоде учений были задействованы все типы стоящих на вооружении Воздушно-космических сил России средства.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
18 из 19

Практические действия войск проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в России и на пяти — в Белоруссии.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
19 из 19

В учениях задействованы до 200 тысяч человек, около 80 самолетов и вертолетов, порядка 760 единиц боевой техники, до 15 кораблей.

© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
 
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22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
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