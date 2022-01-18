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Более 90 тысяч рабочих и 12 тысяч машин убирают Москву после снегопада

Более 90 тысяч рабочих и 12 тысяч машин убирают Москву после снегопада - РИА Новости, 18.01.2022

Более 90 тысяч рабочих и 12 тысяч машин убирают Москву после снегопада

Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в работах задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:12

2022-01-18T12:12

2022-01-18T18:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

снегопад в москве

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в работах задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц спецтехники, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Заммэра отметил, что, в первую очередь, идет непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб.Также отмечается, что в 11.00 городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.

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