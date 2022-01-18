12:12 18.01.2022 (обновлено: 18:04 18.01.2022)
Более 90 тысяч рабочих и 12 тысяч машин убирают Москву после снегопада
Сотрудник коммунальной службы убирает снег
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Городские службы в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве, в работах задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц спецтехники, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"По прогнозам синоптиков, сильный снегопад, который начался в воскресенье, 16 января, завершится сегодня во второй половине дня. Прирост свежевыпавшего снега за полтора дня местами составил до 14 сантиметров. Городские службы работают в усиленном режиме. В уборке снега задействованы более 90 тысяч рабочих и около 12 тысяч единиц техники",- сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Заммэра отметил, что, в первую очередь, идет непрерывная очистка ключевых транспортных магистралей, чтобы обеспечить беспрепятственный проезд общественного транспорта, машин скорой помощи, оперативных и аварийных служб.
Также отмечается, что в 11.00 городские службы приступили к очередному механизированному подметанию проезжей части, тротуаров и дворовых территорий с последующей противогололедной обработкой.
"Повсеместно идут работы по вывозу снега с зачисткой лотковой зоны. Просим водителей строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, с понимаем относиться к работе городских служб", - говорится в сообщении.