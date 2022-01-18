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В УФСИН рассказали о содержании обвиняемых в убийстве девочки в Костроме
В УФСИН рассказали о содержании обвиняемых в убийстве девочки в Костроме - РИА Новости, 18.01.2022
В УФСИН рассказали о содержании обвиняемых в убийстве девочки в Костроме
Двое обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме содержатся в СИЗО в Костромской области с соблюдением требований безопасности и изоляции, заявило УФСИН РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T12:16
2022-01-18T12:16
происшествия
кострома
убийство пятилетней девочки в костроме
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Двое обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме содержатся в СИЗО в Костромской области с соблюдением требований безопасности и изоляции, заявило УФСИН по региону в ответ на запрос РИА Новости.Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Вечером того же дня тело девочки нашли в комнате одного из местных общежитий. Силовики задержали двух мужчин 24 и 44 лет, которые признались в убийстве ребенка. По данным прокуратуры, оба ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Им предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. В настоящее время они арестованы.Произошедшее в Костроме вызвало большой общественный резонанс. После известия об обнаружении тела девочки в общежитии, у входа собрались возмущенные горожане и требовали выдать им преступников для самосуда. Здание охраняла полиция. Позже в соцсетях было опубликовано видеообращение якобы от заключенных российских колоний, которые обещали расправу над убийцами ребенка."Все подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, в следственных изоляторах Костромской области содержатся в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 15.07.1995 №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в том числе с соблюдением требований обеспечения изоляции, безопасности и раздельного содержания", - сообщает УФСИН в ответ на вопросы агентства о том, содержатся ли обвиняемые в убийстве ребенка вместе с другими осужденными или в отдельных камерах, и обеспечена ли их безопасность.
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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353
60
Допрос подозреваемых в убийстве девочки в Костроме
Видео допроса двух задержанных педофилов, задержанных за убийство пятилетней девочки в Костроме, опубликовало МВД в среду, 5 января. На кадрах задержанные называют свои личные данные, место рождения. Оба называют причиной задержания убийство малолетней.«Задержан за убийство девочки пятилетней», — говорит один из них.
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происшествия, кострома, убийство пятилетней девочки в костроме, видео
В УФСИН рассказали о содержании обвиняемых в убийстве девочки в Костроме
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Двое обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме содержатся в СИЗО в Костромской области с соблюдением требований безопасности и изоляции, заявило УФСИН по региону в ответ на запрос РИА Новости.
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12:16 18.01.2022
 
В УФСИН рассказали о содержании обвиняемых в убийстве девочки в Костроме

УФСИН: обвиняемые в убийстве девочки в Костроме содержатся в СИЗО в безопасности

© Фото : пресс-служба администрации КостромыЦветы и игрушки у места похищения убитой девочки в Костроме
Цветы и игрушки у места похищения убитой девочки в Костроме - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : пресс-служба администрации Костромы
Цветы и игрушки у места похищения убитой девочки в Костроме. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Двое обвиняемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме содержатся в СИЗО в Костромской области с соблюдением требований безопасности и изоляции, заявило УФСИН по региону в ответ на запрос РИА Новости.
Четвертого января пятилетняя девочка вышла гулять на улицу Северной Правды в Костроме, спустя непродолжительное время ее забрали двое мужчин и скрылись в неизвестном направлении. Вечером того же дня тело девочки нашли в комнате одного из местных общежитий. Силовики задержали двух мужчин 24 и 44 лет, которые признались в убийстве ребенка. По данным прокуратуры, оба ранее судимы, в том числе один из них - за сексуальное насилие и порнографию. Им предъявлены, в зависимости от роли каждого, обвинения в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве. В настоящее время они арестованы.
Произошедшее в Костроме вызвало большой общественный резонанс. После известия об обнаружении тела девочки в общежитии, у входа собрались возмущенные горожане и требовали выдать им преступников для самосуда. Здание охраняла полиция. Позже в соцсетях было опубликовано видеообращение якобы от заключенных российских колоний, которые обещали расправу над убийцами ребенка.
"Все подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, в следственных изоляторах Костромской области содержатся в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 15.07.1995 №103-ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений", в том числе с соблюдением требований обеспечения изоляции, безопасности и раздельного содержания", - сообщает УФСИН в ответ на вопросы агентства о том, содержатся ли обвиняемые в убийстве ребенка вместе с другими осужденными или в отдельных камерах, и обеспечена ли их безопасность.
 
ПроисшествияКостромаУбийство пятилетней девочки в Костроме
 
 
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