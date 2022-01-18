https://ria.ru/20220118/tvindemiya-1768328206.html
В Европе наступает новая "эпидемия"
В Европе заговорили о наступлении твиндемии - РИА Новости, 18.01.2022
В Европе наступает новая "эпидемия"
В Европе увеличились темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T11:27
2022-01-18T11:27
2022-01-18T16:09
распространение коронавируса
грипп
европа
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. В Европе увеличились темпы роста заболеваемости гриппом, что может говорить о наступлении длительной твиндемии — одновременном высоком уровне числа пациентов с гриппом и COVID-19, пишет Reuters."Возвращение вируса гриппа может быть началом необыкновенно длительного сезона распространения заболевания, способного продлиться до лета", — заявил в беседе с агентством эксперт Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) Паси Пенттинен. Как отмечается в исследовании центра, эта ситуация связана с более мягкими ограничениями на фоне COVID-19, которые позволяют распространяться гриппу. Также на обстановку влияет практически полное отсутствие заболеваний гриппом прошлой зимой. Из-за этого вакцины, которые адаптируются каждый год под циркулирующий вирус, могут оказаться не столь эффективными.Помимо этого, специалисты допускают, что твиндемия окажет чрезмерную нагрузку на системы здравоохранения, уже в значительной степени занятые борьбой с COVID-19.Ранее Роспотребнадзор сообщил о случаях одновременного заболевания гриппом и коронавирусной инфекцией в России. По словам специалистов, такое сочетание обычно приводит к более тяжелым последствия для организма. При этом в ведомстве подчеркнули, что в последнее время число заражений гриппом и ОРВИ в стране существенно выросло.Наиболее надежным способом защиты от COVID-19 остается вакцинация. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые.К сегодняшнему дню полностью — двумя дозами — привиты 76 520 849 россиян. Уровень коллективного иммунитета составляет 63,7 процента. Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета в 80 процентов или выше.
https://ria.ru/20220118/sputnik-1768321171.html
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грипп, европа, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:27 18.01.2022 (обновлено: 16:09 18.01.2022)
В Европе заговорили о наступлении твиндемии
Reuters: возвращение гриппа в Европу может стать началом длительной твиндемии