https://ria.ru/20220118/tsirkon-1768344100.html

"Цирконы" заменят для России любые базы за рубежом, заявили в Госдуме

"Цирконы" заменят для России любые базы за рубежом, заявили в Госдуме - РИА Новости, 18.01.2022

"Цирконы" заменят для России любые базы за рубежом, заявили в Госдуме

Наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, полагает глава комитета... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:33

2022-01-18T12:33

2022-01-18T17:26

в мире

безопасность

армия

вооружение

сша

венесуэла

куба

госдума рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595135742_92:80:919:545_1920x0_80_0_0_8e374f572e9656a23371f12b81cd3e95.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, полагает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов."При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости (размещать российские военные базы на Кубе и в Венесуэле. — Прим. ред.) уже нет, потому что, находясь в одной условной точке Атлантического океана, корабль, вооруженный ракетами "Циркон", вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти — это может быть надводный корабль или подводная лодка", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Соловьёв.Live"По словам Картаполова, база — это "неподвижный объект", который, с одной стороны, сам несёт грозу, но и сам уязвим."Поэтому, я думаю, такой необходимости нет и она вряд ли рассматривается, но исключать в нашем мире ничего нельзя", — добавил он.Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут "решительный ответ", если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.

https://ria.ru/20220117/antei-1767881239.html

сша

венесуэла

куба

латинская америка

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, безопасность, армия, вооружение, сша, венесуэла, куба, госдума рф, латинская америка, андрей картаполов, циркон, россия