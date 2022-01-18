12:33 18.01.2022 (обновлено: 17:26 18.01.2022)
"Цирконы" заменят для России любые базы за рубежом, заявили в Госдуме
Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов: "Цирконы" заменят для России базы за рубежом
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
© Пресс-служба Минобороны РФ
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Наличие у России гиперзвуковых ракет "Циркон" делает ненужным размещение военной инфраструктуры, в частности, в Латинской Америке, полагает глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
"При наличии современных средств вооружения, таких как гиперзвук, такой необходимости (размещать российские военные базы на Кубе и в Венесуэле. — Прим. ред.) уже нет, потому что, находясь в одной условной точке Атлантического океана, корабль, вооруженный ракетами "Циркон", вполне способен выполнить любые задачи и тут же уйти — это может быть надводный корабль или подводная лодка", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире программы "Соловьёв.Live"
По словам Картаполова, база — это "неподвижный объект", который, с одной стороны, сам несёт грозу, но и сам уязвим.
"Поэтому, я думаю, такой необходимости нет и она вряд ли рассматривается, но исключать в нашем мире ничего нельзя", — добавил он.
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков, говоря о возможности размещения военной инфраструктуры России на Кубе и в Венесуэле, заявил, что не хочет ничего подтверждать или исключать. Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, в свою очередь, отметил, что США дадут "решительный ответ", если Россия будет размещать свои войска в Латинской Америке.