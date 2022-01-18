12:02 18.01.2022 (обновлено: 13:01 18.01.2022)
Артистки Росгосцирка завоевали главную награду на фестивале в Будапеште
Российские цирковые артистки взяли главную награду на Международном фестивале в Будапеште
© Фото : @Echo_of_dreams/InstagramАртистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова на Международном цирковом фестивале в Будапеште
МОСКВА, 18 янв. — РИА Новости. Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова завоевали высшую награду на Международном фестивале в Будапеште, сообщили в пресс-службе Росгосцирка.
Главную награду получили единственные в мире девушки-акробаты, работающие в этом жанре. Жюри отметило уникальность номера, а также безупречное исполнение.
© Фото : Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
© Фото : Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
© Фото : Пресс-служба ФКП "Росгосцирк"Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
Первое место с артистками Росгосцирка разделили венгерские акробаты на подкидных досках Richter Kevin Group.
"Этот фестиваль стал настоящим триумфом российского циркового искусства. Мы в очередной раз продемонстрировали, что отечественная цирковая школа одна из сильнейших в мире. Я испытал огромную гордость, когда артистам Росгосцирка – юным девушкам на подкидных досках – европейская публика аплодировала стоя", – отметил генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.
Российские цирковые артисты также завоевали "серебро" и "бронзу" на фестивале. "Серебро" забрали гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев (Росгосцирк), эквилибристы Андраник и Геворг Варданян (Росгосцирк), а также российско-украинский дуэт воздушных гимнастов — Алексей Григоров и Марина Главатских.
© AFP 2021 / Ferenc IszaЕкатерина Запашная и Константин Растегаев во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Екатерина Запашная и Константин Растегаев во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
© REUTERS / Marton MonusАлексей Григоров и Марина Главатских во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Алексей Григоров и Марина Главатских во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
© AFP 2021 / Ferenc IszaБратья Варданян во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Братья Варданян во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
1 из 3
Екатерина Запашная и Константин Растегаев во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
2 из 3
Алексей Григоров и Марина Главатских во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Братья Варданян во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
Бронзовые награды были вручены акробатам на русской палке под руководством заслуженного артиста России Аркадия Шатирова (Росгосцирк), дрессировщику собак Михаилу Ермакову, являющемуся артистом Большого Московского государственного цирка, а также российским гимнастам на мачте Марату и Ольге Девликамовым.
© REUTERS / Marton MonusБратья Шатировы во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Братья Шатировы во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
© REUTERS / Marton MonusМихаил Ермаков во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Михаил Ермаков во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Братья Шатировы во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
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Михаил Ермаков во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
На фестивале в Будапеште российским циркачам были вручены и специальные призы. Спецприз от Российской государственной цирковой компании был вручен российско-украинскому дуэту воздушных гимнастов – Алексею Григорову и Марине Главатских, а специальный приз от госсекретаря по культуре министерства социальных ресурсов Венгрии Петера Фекете достался серебряным призёрам Екатерине Запашной и Константину Растегаеву за номер "Закрывая глаза".
© AFP 2021 / Ferenc IszaАлексей Григоров и Марина Главатских во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
Алексей Григоров и Марина Главатских во время вступления на Международном цирковом фестивале в Будапеште
Международный цирковой фестиваль в Будапеште проходил с 11 по 17 января. Зрители увидели номера лучших артистов с четырёх континентов. Теперь гимнасты, акробаты, дрессировщики и эквилибристы будут готовиться к следующему фестивалю. Он состоится в феврале в испанской Жироне.
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