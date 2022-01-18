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Артистки Росгосцирка завоевали главную награду на фестивале в Будапеште

Артистки Росгосцирка завоевали главную награду на фестивале в Будапеште - РИА Новости, 18.01.2022

Артистки Росгосцирка завоевали главную награду на фестивале в Будапеште

Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова завоевали высшую награду на Международном фестивале в Будапеште, сообщили РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T12:02

2022-01-18T12:02

2022-01-18T13:01

культура

будапешт

росгосцирк

большой московский государственный цирк

жирона

новости культуры

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МОСКВА, 18 янв. — РИА Новости. Артистки Росгосцирка на подкидных досках "Эхо мечты" под руководством Алексея Зарипова завоевали высшую награду на Международном фестивале в Будапеште, сообщили в пресс-службе Росгосцирка.Главную награду получили единственные в мире девушки-акробаты, работающие в этом жанре. Жюри отметило уникальность номера, а также безупречное исполнение.Первое место с артистками Росгосцирка разделили венгерские акробаты на подкидных досках Richter Kevin Group.Российские цирковые артисты также завоевали "серебро" и "бронзу" на фестивале. "Серебро" забрали гимнасты на ремнях Екатерина Запашная и Константин Растегаев (Росгосцирк), эквилибристы Андраник и Геворг Варданян (Росгосцирк), а также российско-украинский дуэт воздушных гимнастов — Алексей Григоров и Марина Главатских.Бронзовые награды были вручены акробатам на русской палке под руководством заслуженного артиста России Аркадия Шатирова (Росгосцирк), дрессировщику собак Михаилу Ермакову, являющемуся артистом Большого Московского государственного цирка, а также российским гимнастам на мачте Марату и Ольге Девликамовым.На фестивале в Будапеште российским циркачам были вручены и специальные призы. Спецприз от Российской государственной цирковой компании был вручен российско-украинскому дуэту воздушных гимнастов – Алексею Григорову и Марине Главатских, а специальный приз от госсекретаря по культуре министерства социальных ресурсов Венгрии Петера Фекете достался серебряным призёрам Екатерине Запашной и Константину Растегаеву за номер "Закрывая глаза".Международный цирковой фестиваль в Будапеште проходил с 11 по 17 января. Зрители увидели номера лучших артистов с четырёх континентов. Теперь гимнасты, акробаты, дрессировщики и эквилибристы будут готовиться к следующему фестивалю. Он состоится в феврале в испанской Жироне.

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будапешт

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будапешт, росгосцирк, большой московский государственный цирк, жирона, новости культуры