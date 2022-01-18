https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html

Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве

Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве - РИА Новости, 18.01.2022

Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве

Экспертиза не нашла следов средства от насекомых "цигатрин" в телах бабушки и внучки, погибших в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое связывали... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T19:40

2022-01-18T19:40

2022-01-18T19:51

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

россия

смертельное отравление семьи в москве

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертиза не нашла следов средства от насекомых "цигатрин" в телах бабушки и внучки, погибших в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое связывали с купленным ими арбузом, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сергеев."Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Смерть наступила от острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить", - рассказал адвокат.Если бы отравление произошло из-за цигатрина, то "он бы однозначно был обнаружен экспертизой", подчеркнул защитник.По его словам, теперь по делу будет назначена новая, комиссионная экспертиза, которая будет проходить не менее шести месяцев."Будут уточняться сведения, от чего же могла наступить смерть, будут рассматриваться вещества с соответствующим периодом распада, яды с преимущественным поражением печени и почек. Сейчас можно сказать, что, таким образом, невиновность моего подзащитного является однозначной", - подчеркнул собеседник агентства.В середине сентября 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в гибели людей Антона Котова на два месяца, ему грозит до 10 лет лишения. Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться цигатрином в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.

https://ria.ru/20211109/arbuz-1758290084.html

https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html

https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html

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