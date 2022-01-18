Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/tsigatrin-1768448493.html
Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве
Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве - РИА Новости, 18.01.2022
Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве
Экспертиза не нашла следов средства от насекомых "цигатрин" в телах бабушки и внучки, погибших в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое связывали... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T19:40
2022-01-18T19:51
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149553/82/1495538270_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b1cb17b5cacf3da900becfabfd5e8363.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертиза не нашла следов средства от насекомых "цигатрин" в телах бабушки и внучки, погибших в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое связывали с купленным ими арбузом, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сергеев."Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Смерть наступила от острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить", - рассказал адвокат.Если бы отравление произошло из-за цигатрина, то "он бы однозначно был обнаружен экспертизой", подчеркнул защитник.По его словам, теперь по делу будет назначена новая, комиссионная экспертиза, которая будет проходить не менее шести месяцев."Будут уточняться сведения, от чего же могла наступить смерть, будут рассматриваться вещества с соответствующим периодом распада, яды с преимущественным поражением печени и почек. Сейчас можно сказать, что, таким образом, невиновность моего подзащитного является однозначной", - подчеркнул собеседник агентства.В середине сентября 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в гибели людей Антона Котова на два месяца, ему грозит до 10 лет лишения. Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться цигатрином в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
https://ria.ru/20211109/arbuz-1758290084.html
https://ria.ru/20210913/otravlenie-1749874912.html
https://ria.ru/20210914/insektitsid-1750048901.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149553/82/1495538270_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fc3fc5524868b8a927f761ce2e0d87b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
19:40 18.01.2022 (обновлено: 19:51 18.01.2022)
 
Адвокат рассказал об экспертизе по делу об отравлении арбузом в Москве

Экспертиза по делу об отравлении арбузом в Москве не обнаружила следов яда "цигатрин"

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЭкспертиза в лаборатории
Экспертиза в лаборатории - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
Экспертиза в лаборатории
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Экспертиза не нашла следов средства от насекомых "цигатрин" в телах бабушки и внучки, погибших в результате отравления на юго-востоке Москвы, которое связывали с купленным ими арбузом, сообщил РИА Новости адвокат обвиняемого Андрей Сергеев.
"Экспертиза, с которой нас не знакомили долгое время, показала, что во внутренних органах погибших не было найдено никаких следов цигатрина, как и на поверхностях фруктов. Смерть наступила от острого отравления веществом, которое не удалось выявить и установить", - рассказал адвокат.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 09.11.2021
9 ноября 2021, 18:22
Суд продлил домашний арест фигуранту дела об отравлении арбузом в Москве
Если бы отравление произошло из-за цигатрина, то "он бы однозначно был обнаружен экспертизой", подчеркнул защитник.
По его словам, теперь по делу будет назначена новая, комиссионная экспертиза, которая будет проходить не менее шести месяцев.
"Будут уточняться сведения, от чего же могла наступить смерть, будут рассматриваться вещества с соответствующим периодом распада, яды с преимущественным поражением печени и почек. Сейчас можно сказать, что, таким образом, невиновность моего подзащитного является однозначной", - подчеркнул собеседник агентства.
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.09.2021
13 сентября 2021, 15:38
Эксперт назвал версию об отравлении семьи в Москве этиленгликолем странной
В середине сентября 2021 года Пресненский суд Москвы арестовал обвиняемого в гибели людей Антона Котова на два месяца, ему грозит до 10 лет лишения. Вину он не признает. Позднее Мосгорсуд смягчил Котову меру пресечения, переведя его из СИЗО под домашний арест.
По данным столичного главка СК РФ, семья, в которой погибли бабушка и внучка, купила арбуз в магазине "Магнит" на Совхозной улице. Торговая сеть впоследствии сообщила, что проводит внутреннее расследование и до выяснения причин случившегося снимает с продажи всю партию арбузов, которая была представлена в магазине.
Котов – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая проводила обработку от насекомых магазина, где был куплен арбуз. Именно нарушения правил дезинсекции, по версии следствия, и стали причиной случившегося.
Гендиректор "Областного центра дезинфекции" Дмитрий Кутьев ранее заявил, что Котов действовал согласно инструкции и "вообще ничего не нарушил". По мнению Кутьева, так сильно отравиться цигатрином в той дозировке, которая применялась в "Магните", невозможно.
Кадр записи камеры видеонаблюдения в магазине Магнит
14 сентября 2021, 17:23
Глава фирмы, проводившей дезинсекцию "Магнита", встал на защиту сотрудника
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Умер старейший мужчина в мире
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
Лента новостейМолния
Умер старейший мужчина в миреАналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной