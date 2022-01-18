https://ria.ru/20220118/tsifrovaya-1768320451.html

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете - РИА Новости, 18.01.2022

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете

Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой "контент" дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в Интернете помогут не технологии, а воспитание.

2022-01-18T11:00

2022-01-18T11:00

2022-01-18T11:28

это надолго

общество

технологии

психология

россия

отцы и дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768319895_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_d5dc2d8dbd07f2a2de765dabadf680a3.jpg

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание. audio/mpeg

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание. audio/mpeg

О том, как обезопасить детей и взрослых в кибер-пространстве рассказывают член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки Учи.ру Диана Колесникова.02:00 Можно ли оградить детей от опасностей в Интернете?05:50 Что если родители не чувствуют себя уверенно в сети?07:00 Этика в Интернете и в жизни. Есть ли разница?09:00 "Нужно понимать, что инкогнито в сети нет"12:20 "Я закачал в Интернет фото, как мне выкачать его обратно?"17:30 Фильтр "неправильной информации" для детей20:30 Родительский контроль: черные и белые списки26:00 С какого возраста детям можно регистрироваться в соцсетях? 32:24 Big data и безопасностьПожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Партнер эпизода — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, психология, россия, отцы и дети, аудио