https://ria.ru/20220118/tsifrovaya-1768320451.html
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете - РИА Новости, 18.01.2022
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой "контент" дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в Интернете помогут не технологии, а воспитание.
2022-01-18T11:00
2022-01-18T11:00
2022-01-18T11:28
это надолго
общество
технологии
психология
россия
отцы и дети
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Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание.
audio/mpeg
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание.
audio/mpeg
О том, как обезопасить детей и взрослых в кибер-пространстве рассказывают член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки Учи.ру Диана Колесникова.02:00 Можно ли оградить детей от опасностей в Интернете?05:50 Что если родители не чувствуют себя уверенно в сети?07:00 Этика в Интернете и в жизни. Есть ли разница?09:00 "Нужно понимать, что инкогнито в сети нет"12:20 "Я закачал в Интернет фото, как мне выкачать его обратно?"17:30 Фильтр "неправильной информации" для детей20:30 Родительский контроль: черные и белые списки26:00 С какого возраста детям можно регистрироваться в соцсетях? 32:24 Big data и безопасностьПожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Партнер эпизода — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
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общество, технологии, психология, россия, отцы и дети, аудио
11:00 18.01.2022 (обновлено: 11:28 18.01.2022)
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой "контент" дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в Интернете помогут не технологии, а воспитание.
О том, как обезопасить детей и взрослых в кибер-пространстве рассказывают член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки Учи.ру Диана Колесникова.
02:00 Можно ли оградить детей от опасностей в Интернете?
05:50 Что если родители не чувствуют себя уверенно в сети?
07:00 Этика в Интернете и в жизни. Есть ли разница?
09:00 "Нужно понимать, что инкогнито в сети нет"
12:20 "Я закачал в Интернет фото, как мне выкачать его обратно?"
17:30 Фильтр "неправильной информации" для детей
20:30 Родительский контроль: черные и белые списки
26:00 С какого возраста детям можно регистрироваться в соцсетях?
32:24 Big data и безопасность
Партнер эпизода — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
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Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
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