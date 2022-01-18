Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Это надолго
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
https://ria.ru/20220118/tsifrovaya-1768320451.html
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете - РИА Новости, 18.01.2022
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой "контент" дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в Интернете помогут не технологии, а воспитание.
2022-01-18T11:00
2022-01-18T11:28
это надолго
общество
технологии
психология
россия
отцы и дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768319895_0:3:1037:586_1920x0_80_0_0_d5dc2d8dbd07f2a2de765dabadf680a3.jpg
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание.
audio/mpeg
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой «контент» дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в кибер-пространстве помогут не технологии, а воспитание.
audio/mpeg
О том, как обезопасить детей и взрослых в кибер-пространстве рассказывают член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки Учи.ру Диана Колесникова.02:00 Можно ли оградить детей от опасностей в Интернете?05:50 Что если родители не чувствуют себя уверенно в сети?07:00 Этика в Интернете и в жизни. Есть ли разница?09:00 "Нужно понимать, что инкогнито в сети нет"12:20 "Я закачал в Интернет фото, как мне выкачать его обратно?"17:30 Фильтр "неправильной информации" для детей20:30 Родительский контроль: черные и белые списки26:00 С какого возраста детям можно регистрироваться в соцсетях? 32:24 Big data и безопасностьПожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!Партнер эпизода — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Ведущие: Андрей Терешко, Юлия МирейМонтаж Анастасии ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768319895_125:0:910:589_1920x0_80_0_0_280944db685c8a7ae31ce6e2b84f6e42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, психология, россия, отцы и дети, аудио
11:00 18.01.2022 (обновлено: 11:28 18.01.2022)
 

Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете

Это надолго
Секстинг, слежение и другие опасности, ожидающие детей в Интернете
11:00
Читать ria.ru в
Интернет дает много возможностей, а еще вызывает немало страхов о безопасности в сети (особенно у родителей школьников). Детей могут завербовать в секты и суицидальные сообщества, много насилия и порнографии. Но страшнее, какой "контент" дети сами заливают туда из своих смартфонов. Обезопасить детей в Интернете помогут не технологии, а воспитание.
О том, как обезопасить детей и взрослых в кибер-пространстве рассказывают член правления Лиги образования, соавтор программ развития руководителей образования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Михаил Кушнир и руководитель научно-исследовательского отдела разработки Учи.ру Диана Колесникова.
02:00 Можно ли оградить детей от опасностей в Интернете?
05:50 Что если родители не чувствуют себя уверенно в сети?
07:00 Этика в Интернете и в жизни. Есть ли разница?
09:00 "Нужно понимать, что инкогнито в сети нет"
12:20 "Я закачал в Интернет фото, как мне выкачать его обратно?"
17:30 Фильтр "неправильной информации" для детей
20:30 Родительский контроль: черные и белые списки
26:00 С какого возраста детям можно регистрироваться в соцсетях?
32:24 Big data и безопасность
Пожалуйста, помогите нам сделать этот подкаст лучше!
Партнер эпизода — образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".
Эпизоды "Это надолго" обычно выходят по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, SoundStream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Ведущие: Андрей Терешко, Юлия Мирей
Монтаж Анастасии Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты во "ВКонтакте", подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Это надолгоОбществоТехнологииПсихологияРоссияотцы и дети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:41Умер старейший мужчина в мире
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
Лента новостейМолния
Умер старейший мужчина в миреАналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной