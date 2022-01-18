https://ria.ru/20220118/truboprovod-1768412687.html

В США рассказали о важном "сообщении" Путину

В США ответили на вопрос о новых санкциях против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 18.01.2022

В США рассказали о важном "сообщении" Путину

Западные страны должны сохранять единство перед лицом России, поэтому сейчас не время вводить санкции против "Северного потока — 2", заявил сенатор-демократ от... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:04

2022-01-18T17:04

2022-01-18T17:10

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украина

сша

германия

джин шахин

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Западные страны должны сохранять единство перед лицом России, поэтому сейчас не время вводить санкции против "Северного потока — 2", заявил сенатор-демократ от штата Калифорния Джин Шахин. Его слова приводит агентство УНИАН.По словам политика, США видят в "Северном потоке — 2" энергетическую угрозу для Европы, однако новые ограничительные меры против газопровода могут "разъединить" Америку с Германией и их союзниками.Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедура его сертификация была временно приостановлена, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. Затем европейское законодательство обязывает подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.

https://ria.ru/20220117/raskol-1768246974.html

украина

сша

германия

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в мире, украина, сша, германия, джин шахин, северный поток — 2, россия