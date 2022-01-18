В США рассказали о важном "сообщении" Путину

17:04 18.01.2022 (обновлено: 17:10 18.01.2022)
В США ответили на вопрос о новых санкциях против "Северного потока — 2"
Сенатор Шахин: санкции против "Северного потока — 2" могут разобщить США и союзников
© Фото : Nord Stream 2/Igor KuznecovПуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
Пуско-наладка оборудования газопровода "Северный поток ‑ 2" на береговом участке в России
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Западные страны должны сохранять единство перед лицом России, поэтому сейчас не время вводить санкции против "Северного потока — 2", заявил сенатор-демократ от штата Калифорния Джин Шахин. Его слова приводит агентство УНИАН.
По словам политика, США видят в "Северном потоке — 2" энергетическую угрозу для Европы, однако новые ограничительные меры против газопровода могут "разъединить" Америку с Германией и их союзниками.
"…сейчас в приоритете отправить важное сообщение Путину и России, и, чтобы оно было согласованным, необходимо держаться ближе к нашим союзникам", – пояснила сенатор.
Газопровод "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год протянут по дну Балтийского моря до Германии. Процедура его сертификация была временно приостановлена, так как регулятор посчитал необходимым создать в Германии предприятие-"дочку" Nord Sream 2 AG. Затем европейское законодательство обязывает подать новую заявку на сертификацию уже от ее лица.
Процесс приостановили под влиянием США, которые хотят использовать "Северный поток — 2" как рычаг давления на Россию в обострившейся ситуации вокруг Украины. Москва, в свою очередь, неоднократно призывала не политизировать ситуацию вокруг газопровода и подчеркивали, что это исключительно коммерческий проект, выгодный не только Москве, но и Евросоюзу.