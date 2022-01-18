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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/testirovanie-1768371439.html
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус
Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:19
2022-01-18T14:46
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он попросил Минздрав и Минфин внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.Премьер также заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производство тест-систем."Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объёмы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. А также – повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал Мишустин.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, министерство финансов рф (минфин россии), россия
14:19 18.01.2022 (обновлено: 14:46 18.01.2022)
 
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус

Премьер Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Медицинский работник проводит экспресс-тестирование на COVID-19
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Он попросил Минздрав и Минфин внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.
Премьер также заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производство тест-систем.
"Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объёмы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. А также – повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал Мишустин.
 
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