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Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус
Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:19
2022-01-18T14:19
2022-01-18T14:46
распространение коронавируса
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михаил мишустин
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коронавирус в россии
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Власти РФ дополнительно выделят 5 миллиардов рублей регионам на закупку лекарств от коронавируса, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Предусмотрим выделение регионам дополнительно 5 миллиардов рублей на лекарства. Часть препаратов закупим централизованно, и направим на это ещё 15 миллиардов рублей", - сказал Мишустин в ходе заседания координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Он попросил Минздрав и Минфин внести проекты распоряжений на предстоящее заседание правительства.Премьер также заявил о необходимости увеличить объемы тестирования на коронавирус и производство тест-систем."Важное значение по-прежнему имеет профилактика и диагностика ковида. Нужно увеличить объёмы тестирования. В условиях ухудшения ситуации необходимо нарастить производство тест-систем и исследования самого возбудителя, чтобы точно понять, с какими штаммами мы сталкиваемся чаще всего. А также – повысить поставки в регионы экспресс-тестов. Для этого выделим средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами в первом полугодии текущего года", - сказал Мишустин.
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14:19 18.01.2022 (обновлено: 14:46 18.01.2022)
Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус
Премьер Мишустин призвал увеличить объемы тестирования на коронавирус