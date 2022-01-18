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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/testirovanie-1768369527.html
Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19
Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:12
2022-01-18T14:47
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может повлечь искажение реальной ситуации, заявил он."Прошу обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Однако не все регионы обеспечивают установленный график тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что за прошедшую неделю таких субъектов 32, невыполнение норматива отмечается в Ставропольском крае, Республиках Хакасия, Тыва, Архангельской области и некоторых других."Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестирования. Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - сказал премьер.
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, республика хакасия, архангельская область, россия
14:12 18.01.2022 (обновлено: 14:47 18.01.2022)
 
Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19

Мишустин: несоблюдение охвата тестирования на COVID-19 может повлечь искажение ситуации

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может повлечь искажение реальной ситуации, заявил он.
"Прошу обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Однако не все регионы обеспечивают установленный график тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Мишустин отметил, что за прошедшую неделю таких субъектов 32, невыполнение норматива отмечается в Ставропольском крае, Республиках Хакасия, Тыва, Архангельской области и некоторых других.
"Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестирования. Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - сказал премьер.
 
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