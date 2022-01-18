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Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19

Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022

Мишустин назвал последствия несоблюдения охвата тестирования на COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:12

2022-01-18T14:12

2022-01-18T14:47

распространение коронавируса

общество

михаил мишустин

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

республика хакасия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на раннее выявление заболевания коронавирусом: несоблюдение охвата тестирования может повлечь искажение реальной ситуации, заявил он."Прошу обратить внимание на раннее выявление заболеваний и своевременное начало лечения. Однако не все регионы обеспечивают установленный график тестирования на новую коронавирусную инфекцию", - сказал он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.Мишустин отметил, что за прошедшую неделю таких субъектов 32, невыполнение норматива отмечается в Ставропольском крае, Республиках Хакасия, Тыва, Архангельской области и некоторых других."Прошу глав регионов обратить на это внимание и обеспечить требуемый охват тестирования. Несоблюдение этого условия может повлечь недовыявление больных и искажение реальной ситуации", - сказал премьер.

республика хакасия

архангельская область

россия

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