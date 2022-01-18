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Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела

Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела - РИА Новости, 18.01.2022

Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон", заявил РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T03:21

2022-01-18T03:21

2022-01-18T09:54

общество

александр гинцбург

распространение коронавируса

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что сам был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V". Удалось это установить именно благодаря упомянутой тест-системе.Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле."Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.

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общество, александр гинцбург