03:21 18.01.2022 (обновлено: 09:54 18.01.2022)
Гинцбург заявил о разработке теста на нейтрализующие "омикрон" антитела
Гинцбург: центр Гамалеи разработал тест на вируснейтрализующие антитела к "омикрону"
Сдача экспресс-тестов на COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал тест-систему для определения вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон", заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург.
"У нас есть тест-система для определения вируснейтрализующих антител к "омикрону", но доступна она пока только у нас в центре", — сказал он.
Ранее Гинцбург сообщал РИА Новости, что сам был инфицирован "омикроном", но не болел, благодаря защите вакцины "Спутник V". Удалось это установить именно благодаря упомянутой тест-системе.
Штамм B.1.1.529, также известный как "омикрон", обнаружили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Он несет десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых.
Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.
"Омикрон" выявили более чем в 100 странах, включая Россию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее отмечала, что заразность нового штамма от трех до семи раз выше по сравнению с предыдущими. Инкубационный период сократился до двух-пяти дней.