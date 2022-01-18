https://ria.ru/20220118/teplyakova-1768349849.html
Ректор МГУ призвал проявить крайнюю осторожность в обучении Тепляковой
Ректор МГУ призвал проявить крайнюю осторожность в обучении Тепляковой - РИА Новости, 18.01.2022
Ректор МГУ призвал проявить крайнюю осторожность в обучении Тепляковой
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что случай обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T13:03
2022-01-18T13:03
2022-01-18T13:03
общество
образование - общество
мгу имени м. в. ломоносова
виктор садовничий
алиса теплякова
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что случай обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении."Алиса - уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребёнок. Но моя позиция, чтобы сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку. Будем делать всё, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у неё хватило сил и здоровья. Но это уникальный случай, и надо исходить из этого. Моя позиция - проявлять крайнюю осторожность и внимание", - сказал он во вторник на пресс-конференции.Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.
https://ria.ru/20220117/teplyakova-1768236172.html
https://ria.ru/20220114/teplyakovy-1767932879.html
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общество, образование - общество, мгу имени м. в. ломоносова, виктор садовничий, алиса теплякова
Ректор МГУ призвал проявить крайнюю осторожность в обучении Тепляковой
Ректор МГУ Садовничий: случай Тепляковой уникален, нужно проявлять крайнюю осторожность
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий
заявил, что случай обучения девятилетней студентки Алисы Тепляковой
уникален и нужно проявлять крайнюю осторожность и внимание в ее обучении.
"Алиса - уникальный случай. Девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она ещё ребёнок. Но моя позиция, чтобы сделать всё, чтобы достойно обучить эту девочку. Будем делать всё, и преподаватели стараются. Важно, чтобы у неё хватило сил и здоровья. Но это уникальный случай, и надо исходить из этого. Моя позиция - проявлять крайнюю осторожность и внимание", - сказал он во вторник на пресс-конференции.
Алиса Теплякова в восемь лет сдала ЕГЭ и затем поступила на платное обучение на факультет психологии МГУ. Во время сессии возник конфликт - отец студентки заявил, что его ребенка специально "завалили" на экзамене. В пресс-службе факультета сообщили, что Евгений Тепляков напал на завкафедрой.
Ранее на психологическом факультете рассказали, что девочка успешно начала учебный год, но с 8 сентября 2021 года не посетила ни одного очного занятия - ее родители не представили уважительных причин этому, а настаивали на ускоренном обучении: пройти шестилетний курс за два года. Отец девятилетней студентки утверждает, что дочь продолжает учиться и экзамены без уважительной причины не пропускала. На факультете сообщили, что в случае успешной сдачи сессии Теплякова сможет продолжить обучение по индивидуальному плану.
После случая на экзамене член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Асмолов обратился к председателю СПЧ Валерию Фадееву с просьбой взять под контроль ситуацию с обучением в высшей школе девятилетней девочки и рекомендовал ей приостановить обучение. Глава СПЧ заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Алисы. Мнение Асмолова будет учтено в работе над сложившейся ситуацией, пояснили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного по правам ребёнка в РФ Марии Львовой-Беловой. Там также предложили использовать индивидуальный учебный план, который создаст наиболее комфортные условия для освоения девочкой образовательной программы.