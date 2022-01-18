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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220118/teatr-1768432519.html
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра - РИА Новости, 18.01.2022
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра
Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:30
2022-01-18T18:30
культура
рига
ингеборга дапкунайте
джон малкович
тимофей кулябин
новости культуры
театр
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Эта премьера – совместный проект театра "Дайлес" и Фонда поддержки и развития современного искусства "Территория" за пределами России. Режиссер Тимофей Кулябин обратился к творчеству выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. Для участия в спектакле приглашены всемирно-известные артисты – российско-литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и американский актер Джон Малкович.Репетиции пройдут в два этапа, первый закончится 25 января, а затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы представить в конце месяца премьеру. Премьерные показы пройдут 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей, а в 2023 году спектакль отправится в мировое турне.Премьера пьесы "В одиночестве хлопковых полей" состоялась в 1987 году в парижском театре Нантер-Амандье. В темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой – Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки. Никто из них не хочет назвать вещи своими именами, и становится ясно, что спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.По его словам, "это история о человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным".
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рига, ингеборга дапкунайте, джон малкович, тимофей кулябин, новости культуры, театр
18:30 18.01.2022
 

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкАмериканский актер Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте
Американский актер Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.
Эта премьера – совместный проект театра "Дайлес" и Фонда поддержки и развития современного искусства "Территория" за пределами России. Режиссер Тимофей Кулябин обратился к творчеству выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. Для участия в спектакле приглашены всемирно-известные артисты – российско-литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и американский актер Джон Малкович.
Репетиции пройдут в два этапа, первый закончится 25 января, а затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы представить в конце месяца премьеру. Премьерные показы пройдут 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей, а в 2023 году спектакль отправится в мировое турне.
Премьера пьесы "В одиночестве хлопковых полей" состоялась в 1987 году в парижском театре Нантер-Амандье. В темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой – Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки. Никто из них не хочет назвать вещи своими именами, и становится ясно, что спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.
"На сцене две противостоящие друг другу фигуры – они ведут напряженный, яростный и сложный диалог. Это диалог человека со своими собственными тайными желаниями и страхами. С тем, что он не решается сказать даже самому себе – и с тем, от чего он не может избавится, не лишив себя при этом жизни", – считает режиссер.
По его словам, "это история о человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным".
Слева направо: актрисы Галина Кашковская (Актриса, которой нет в распределении) и Полина Айрапетова (Полина, только что приехала из Италии) в сцене из спектакля Моцарт Дон Жуан. Генеральная репетиция в постановке Дмитрия Крымова в театре Мастерская Петра Фоменко в Москве. - РИА Новости, 1920, 27.12.2021
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КультураРигаИнгеборга ДапкунайтеДжон МалковичТимофей КулябинНовости культурыТеатр
 
 
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