https://ria.ru/20220118/teatr-1768432519.html

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра - РИА Новости, 18.01.2022

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют в премьере рижского театра

Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T18:30

2022-01-18T18:30

2022-01-18T18:30

культура

рига

ингеборга дапкунайте

джон малкович

тимофей кулябин

новости культуры

театр

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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте сыграют премьеру "В одиночестве хлопковых полей" на сцене театра "Дайлес" в Риге с 28 по 31 мая, сообщили РИА Новости в пресс-службе проекта.Эта премьера – совместный проект театра "Дайлес" и Фонда поддержки и развития современного искусства "Территория" за пределами России. Режиссер Тимофей Кулябин обратился к творчеству выдающегося французского драматурга второй половины ХХ века Бернара-Мари Кольтеса. Для участия в спектакле приглашены всемирно-известные артисты – российско-литовская актриса Ингеборга Дапкунайте и американский актер Джон Малкович.Репетиции пройдут в два этапа, первый закончится 25 января, а затем постановочная группа вновь встретится в Риге в начале мая, чтобы представить в конце месяца премьеру. Премьерные показы пройдут 28, 29, 30 и 31 мая. До конца 2022 года на сцене театра "Дайлес" состоится второй блок спектаклей, а в 2023 году спектакль отправится в мировое турне.Премьера пьесы "В одиночестве хлопковых полей" состоялась в 1987 году в парижском театре Нантер-Амандье. В темном переулке встречаются два человека. Один называется Дилером, другой – Клиентом. Дилер пытается что-то продать Клиенту, что-то, что последний должен назвать сам. Клиент не хочет называть предмет и всячески отказывается от сделки. Никто из них не хочет назвать вещи своими именами, и становится ясно, что спор не разрешится, потому что никто не хочет признаваться.По его словам, "это история о человеческой сложности, которая сталкивается с миром, в котором сложность становится чем-то нежеланным, неуместным, почти неприличным".

https://ria.ru/20211227/teatr-1764202173.html

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рига, ингеборга дапкунайте, джон малкович, тимофей кулябин, новости культуры, театр