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Белый дом ответил на вопрос об отключении России от SWIFT
Белый дом ответил на вопрос об отключении России от SWIFT - РИА Новости, 18.01.2022
Белый дом ответил на вопрос об отключении России от SWIFT
Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T20:33
2022-01-18T20:45
в мире
россия
сша
евросоюз
нато
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки."Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключен. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами относительно вариантов жестких санкций на тот случай, если Россия вторгнется в Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.В понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Однако позднее представитель Совета нацбезопасности США заявил, что ни один вариант не исключен и отключения российских банков от SWIFT возможны в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить об угрозе санкций против российских банков, поскольку спекуляции в СМИ "зачастую основаны на каких-то слухах".Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
https://ria.ru/20220116/swift-1768110996.html
https://ria.ru/20220114/udar-1767765583.html
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в мире, россия, сша, евросоюз, нато, санкции в отношении россии
20:33 18.01.2022 (обновлено: 20:45 18.01.2022)
 
Белый дом ответил на вопрос об отключении России от SWIFT

Белый дом допустил отключение России от SWIFT в случае вторжения на Украину

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Администрация США не исключает возможности отключения российских банков от системы SWIFT в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины, консультации Вашингтона с партнерами на этот счет продолжаются, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Ни один из вариантов, на наш взгляд, не исключен. Мы продолжаем тесно консультироваться с нашими партнерами относительно вариантов жестких санкций на тот случай, если Россия вторгнется в Украину", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга.
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 16.01.2022
16 января, 17:43
Соратник Меркель назвал отключение России от SWIFT атомной бомбой для рынка
В понедельник немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники сообщила, что США и Евросоюз исключили отключение российских банков от системы межбанковских расчетов SWIFT как вариант возможных санкций, но рассматривают возможность введения точечных санкций против банков РФ. Однако позднее представитель Совета нацбезопасности США заявил, что ни один вариант не исключен и отключения российских банков от SWIFT возможны в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что в Кремле считают преждевременным говорить об угрозе санкций против российских банков, поскольку спекуляции в СМИ "зачастую основаны на каких-то слухах".
Логотип сети межбанковских телекоммуникаций SWIFT и банковские карты - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
14 января, 01:58
В Германии объяснили, как отключение России от SWIFT ударит по Западу
Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
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