https://ria.ru/20220118/surikova-1768317514.html

Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы

Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы - РИА Новости, 18.01.2022

Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы

Режиссер Алла Сурикова, болевшая коронавирусом в легкой форме, рассказала, что ее выписывают из больницы во вторник, ее самочувствие в норме. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:41

2022-01-18T10:41

2022-01-18T10:54

культура

алла сурикова

коронавирус в россии

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

культура

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МОСКВА, 18 янв. - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова, болевшая коронавирусом в легкой форме, рассказала, что ее выписывают из больницы во вторник, ее самочувствие в норме."Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы", - сообщила Сурикова РИА Новости. Ранее режиссер сообщила РИА Новости, что болеет COVID-19 в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию в больнице, отметив, что причин для сильного беспокойства нет.Алла Сурикова - российский кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ. Выступила режиссером таких картин, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".

https://ria.ru/20210811/steklov-1745336403.html

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алла сурикова, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, культура