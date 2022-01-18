https://ria.ru/20220118/surikova-1768317514.html
Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы
Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы - РИА Новости, 18.01.2022
Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы
Режиссер Алла Сурикова, болевшая коронавирусом в легкой форме, рассказала, что ее выписывают из больницы во вторник, ее самочувствие в норме. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:41
2022-01-18T10:41
2022-01-18T10:54
культура
алла сурикова
коронавирус в россии
здоровье - общество
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МОСКВА, 18 янв. - РИА Новости. Режиссер Алла Сурикова, болевшая коронавирусом в легкой форме, рассказала, что ее выписывают из больницы во вторник, ее самочувствие в норме."Я чувствую себя нормально. Сегодня выписывают из больницы", - сообщила Сурикова РИА Новости. Ранее режиссер сообщила РИА Новости, что болеет COVID-19 в легкой форме, а заодно проходит диспансеризацию в больнице, отметив, что причин для сильного беспокойства нет.Алла Сурикова - российский кинорежиссер, сценарист, член Союза кинематографистов РФ. Выступила режиссером таких картин, как "Человек с бульвара Капуцинов", "Чокнутые", "Московские каникулы".
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алла сурикова, коронавирус в россии, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, культура
10:41 18.01.2022 (обновлено: 10:54 18.01.2022)
Режиссера Аллу Сурикову выписывают из больницы
Режиссера Аллу Сурикову, болевшую COVID-19 в легкой форме, выписывают из больницы