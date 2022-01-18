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Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце - РИА Новости, 18.01.2022
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце
Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:25
2022-01-18T15:25
происшествия
москва
госдума рф
telegram (приложение)
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура столицы.Во вторник состоялось предварительное слушание."Суд назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 24 января, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.Защита просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, который предполагает полное признание вины и гарантирует более мягкое наказание, однако суд отказал "с учетом позиции государственного обвинителя".Ранее кассация отменила приговор Эдварду Билу и направила дело на новое рассмотрение в районный суд - поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Приговором суда первой инстанции блогеру два года нельзя было бы без согласия инспектора покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.Кроме того, его на три года лишили водительских прав, однако прокуратура сочла приговор слишком мягким.
https://ria.ru/20211216/bil-1764038389.html
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происшествия, москва, госдума рф, telegram (приложение), садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
15:25 18.01.2022
 
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы 24 января начнет повторно рассматривать дело блогера Била о ДТП

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВидеоблогер Эдвард Бил выходит из Пресненского районного суда города Москвы
Видеоблогер Эдвард Бил выходит из Пресненского районного суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Видеоблогер Эдвард Бил выходит из Пресненского районного суда города Москвы
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура столицы.
Во вторник состоялось предварительное слушание.
"Суд назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 24 января, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Защита просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, который предполагает полное признание вины и гарантирует более мягкое наказание, однако суд отказал "с учетом позиции государственного обвинителя".
Ранее кассация отменила приговор Эдварду Билу и направила дело на новое рассмотрение в районный суд - поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким.
Видеоблогер Эдвард Бил, задержанный после ДТП на Смоленской площади, на заседании Тверского районного суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря 2021, 13:31
Кассация отменила приговор блогеру Билу
Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.
Приговором суда первой инстанции блогеру два года нельзя было бы без согласия инспектора покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.
Кроме того, его на три года лишили водительских прав, однако прокуратура сочла приговор слишком мягким.
 
ПроисшествияМоскваГосдума РФTelegram (приложение)Садовое кольцо (Москва)Эдвард Бил (блогер)
 
 
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