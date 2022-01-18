https://ria.ru/20220118/sud-1768388121.html

Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце

Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце - РИА Новости, 18.01.2022

Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:25

2022-01-18T15:25

2022-01-18T15:25

происшествия

москва

госдума рф

telegram (приложение)

садовое кольцо (москва)

эдвард бил (блогер)

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура столицы.Во вторник состоялось предварительное слушание."Суд назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 24 января, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.Защита просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, который предполагает полное признание вины и гарантирует более мягкое наказание, однако суд отказал "с учетом позиции государственного обвинителя".Ранее кассация отменила приговор Эдварду Билу и направила дело на новое рассмотрение в районный суд - поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Приговором суда первой инстанции блогеру два года нельзя было бы без согласия инспектора покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.Кроме того, его на три года лишили водительских прав, однако прокуратура сочла приговор слишком мягким.

https://ria.ru/20211216/bil-1764038389.html

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происшествия, москва, госдума рф, telegram (приложение), садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)