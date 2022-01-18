https://ria.ru/20220118/sud-1768388121.html
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце - РИА Новости, 18.01.2022
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце
Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:25
2022-01-18T15:25
2022-01-18T15:25
происшествия
москва
госдума рф
telegram (приложение)
садовое кольцо (москва)
эдвард бил (блогер)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371028_0:139:2976:1813_1920x0_80_0_0_bbd69f26cecdb00f16c894dfb2d197cd.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била о громком ДТП на Садовом кольце, сообщает прокуратура столицы.Во вторник состоялось предварительное слушание."Суд назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 24 января, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.Защита просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, который предполагает полное признание вины и гарантирует более мягкое наказание, однако суд отказал "с учетом позиции государственного обвинителя".Ранее кассация отменила приговор Эдварду Билу и направила дело на новое рассмотрение в районный суд - поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким.Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы.Приговором суда первой инстанции блогеру два года нельзя было бы без согласия инспектора покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.Кроме того, его на три года лишили водительских прав, однако прокуратура сочла приговор слишком мягким.
https://ria.ru/20211216/bil-1764038389.html
москва
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768371028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a1c70c6a59e24eac02b342d5e0c19cc1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, госдума рф, telegram (приложение), садовое кольцо (москва), эдвард бил (блогер)
Суд повторно рассмотрит дело блогера Била о ДТП на Садовом кольце
Пресненский суд Москвы 24 января начнет повторно рассматривать дело блогера Била о ДТП
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
Пресненский суд Москвы
24 января приступит к повторному рассмотрению по существу дела блогера Эдварда Била
о громком ДТП на Садовом кольце
, сообщает прокуратура столицы.
Во вторник состоялось предварительное слушание.
"Суд назначил судебное заседание ... в общем порядке разбирательства на 24 января, продлив меру пресечения в виде запрета определенных действий", - сказано в сообщении в Telegram
-канале ведомства.
Защита просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, который предполагает полное признание вины и гарантирует более мягкое наказание, однако суд отказал "с учетом позиции государственного обвинителя".
Ранее кассация отменила приговор Эдварду Билу и направила дело на новое рассмотрение в районный суд - поводом послужило представление прокуратуры, которая сочла приговор слишком мягким.
Громкое ДТП произошло 1 апреля прошлого года на Садовом кольце неподалеку от Смоленской площади: Бил за рулем спорткара Audi RS6 выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. В результате аварии тяжелые травмы получила сотрудник аппарата Госдумы
.
Приговором суда первой инстанции блогеру два года нельзя было бы без согласия инспектора покидать свой дом по ночам, выезжать за пределы Москвы и области, а также переезжать.
Кроме того, его на три года лишили водительских прав, однако прокуратура сочла приговор слишком мягким.