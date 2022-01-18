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Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников
Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников - РИА Новости, 18.01.2022
Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников
Приморский краевой суд во вторник возобновил рассмотрение дела 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море,... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:30
2022-01-18T10:30
происшествия
кндр (северная корея)
приморский краевой суд
следственный комитет россии (ск рф)
японское море
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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд во вторник возобновил рассмотрение дела 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Предыдущее заседание прошло 20 декабря прошлого года."Допрошен ещё один подсудимый, всего уже 10. Следующее судебное заседание назначено на 24 января", - сообщила собеседница.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, а также 9 подсудимых.
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происшествия, кндр (северная корея), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), японское море
10:30 18.01.2022
 
Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников

Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на российских пограничников

© РИА Новости / Геннадий ШишкинПриморский краевой суд
Приморский краевой суд - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Приморский краевой суд
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд во вторник возобновил рассмотрение дела 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
Предыдущее заседание прошло 20 декабря прошлого года.
"Допрошен ещё один подсудимый, всего уже 10. Следующее судебное заседание назначено на 24 января", - сообщила собеседница.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября 2021, 10:02
Суд продлил арест рыбакам из КНДР, напавшим на российских пограничников
По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.
Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, а также 9 подсудимых.
 
ПроисшествияКНДР (Северная Корея)Приморский краевой судСледственный комитет России (СК РФ)Японское море
 
 
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