https://ria.ru/20220118/sud-1768315496.html

Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников

Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников - РИА Новости, 18.01.2022

Суд возобновил рассмотрение дела рыбаков из КНДР, напавших на пограничников

Приморский краевой суд во вторник возобновил рассмотрение дела 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море,... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T10:30

2022-01-18T10:30

2022-01-18T10:30

происшествия

кндр (северная корея)

приморский краевой суд

следственный комитет россии (ск рф)

японское море

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ВЛАДИВОСТОК, 18 янв – РИА Новости. Приморский краевой суд во вторник возобновил рассмотрение дела 14 северокорейских рыбаков, обвиняемых в нападении на российских пограничников в Японском море, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.Предыдущее заседание прошло 20 декабря прошлого года."Допрошен ещё один подсудимый, всего уже 10. Следующее судебное заседание назначено на 24 января", - сообщила собеседница.По данным следствия, в сентябре 2019 года приморские пограничники обнаружили в Японском море рыболовное судно под флагом КНДР, экипаж которого незаконно ловил кальмара. При задержании судна 17 рыбаков, вооружившись подручными предметами, напали на пограничников, указывал СК. Трое рыбаков, которые избили палками трех военных, причинив вред здоровью средней тяжести, уже осуждены: один - на семь лет колонии, двое – на четыре.Дело в отношении остальных 14 рыбаков рассматривают в Приморском краевом суде. Их обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего и применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти. Ранее суд допросил потерпевших и свидетелей, а также 9 подсудимых.

https://ria.ru/20211110/arest-1758341500.html

кндр (северная корея)

японское море

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происшествия, кндр (северная корея), приморский краевой суд, следственный комитет россии (ск рф), японское море