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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220118/stress-testirovanie-1768382675.html
Чернышенко рассказал о стресс-тестировании колл-центров по COVID-19
Чернышенко рассказал о стресс-тестировании колл-центров по COVID-19 - РИА Новости, 18.01.2022
Чернышенко рассказал о стресс-тестировании колл-центров по COVID-19
Стресс-тестирование колл-центров службы 122, обеспечивающей маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи по теме коронавируса, было... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:02
2022-01-18T15:17
распространение коронавируса
общество
михаил мишустин
здоровье - общество
дмитрий чернышенко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Стресс-тестирование колл-центров службы 122, обеспечивающей маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи по теме коронавируса, было проведено во всех регионах 15-17 января, в некоторых выявлены проблемы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."С 15 по 17 января были проведены стресс-тестирования колл-центров во всех субъектах с целью выявить возможные проблемы в их работе и при необходимости оказать помощь", - сообщил Чернышенко.В рамках стресс-тестирования, по его словам, была одномоментно обеспечена многократная нагрузка на систему, для чего было задействовано более 15 тысяч сотрудников "Ростелекома", которые одновременно позвонили на номер 122 по всей стране. Они проверяли успешный дозвон до оператора в течение двух минут и правильную маршрутизацию вызовов граждан."Какие результаты? Мы понимаем, что это было нагрузочное стресс-тестирование, но оно подтвердило недостаточную укомплектованность сотрудниками регистратур медучреждений и операторов региональных колл-центров", - сказал вице-премьер.Он отметил, что по действующим нормам доля неотвеченных звонков с нормативным временем ожидания соединения не должна превышать 5%. "В данный показатель уложились только пять субъектов, то есть они сейчас уже готовы к возможной самой пиковой нагрузке. Это Тульская область, Республика Тыва, Ульяновская область, Курганская область, Республика Мордовия и Еврейская автономная область. В 21 субъекте более половины звонков не были приняты операторами за нормативный срок в две минуты", – рассказал Чернышенко."Отмечу, что, кстати, те регионы, которые активно используют искусственный интеллект и современные технологии, могут добиться отличных показателей по приему звонков и обходиться меньшим числом физических операторов в колл-центров. По состоянию на сегодня 52 региона внедрили такую технологию или начинают ее использовать", - добавил вице-премьер.В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно наладить ежедневный мониторинг по дозвону на номер 122. "Необходимо наладить ежедневный мониторинг по дозвону в колл-центры 122 в каждом регионе. Если губернаторы возьмут это на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится", - заявил премьер.
https://ria.ru/20220118/lokdaun-1768354140.html
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общество, михаил мишустин, здоровье - общество, дмитрий чернышенко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:02 18.01.2022 (обновлено: 15:17 18.01.2022)
 
Чернышенко рассказал о стресс-тестировании колл-центров по COVID-19

Чернышенко: стресс-тестирование колл-центров по COVID-19 выявило проблемы в части регионов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСпециалисты медицинского учреждения
Специалисты медицинского учреждения - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Специалисты медицинского учреждения
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Стресс-тестирование колл-центров службы 122, обеспечивающей маршрутизацию звонков граждан в медучреждения и службы скорой помощи по теме коронавируса, было проведено во всех регионах 15-17 января, в некоторых выявлены проблемы, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
"С 15 по 17 января были проведены стресс-тестирования колл-центров во всех субъектах с целью выявить возможные проблемы в их работе и при необходимости оказать помощь", - сообщил Чернышенко.
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В рамках стресс-тестирования, по его словам, была одномоментно обеспечена многократная нагрузка на систему, для чего было задействовано более 15 тысяч сотрудников "Ростелекома", которые одновременно позвонили на номер 122 по всей стране. Они проверяли успешный дозвон до оператора в течение двух минут и правильную маршрутизацию вызовов граждан.
"Какие результаты? Мы понимаем, что это было нагрузочное стресс-тестирование, но оно подтвердило недостаточную укомплектованность сотрудниками регистратур медучреждений и операторов региональных колл-центров", - сказал вице-премьер.
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Он отметил, что по действующим нормам доля неотвеченных звонков с нормативным временем ожидания соединения не должна превышать 5%. "В данный показатель уложились только пять субъектов, то есть они сейчас уже готовы к возможной самой пиковой нагрузке. Это Тульская область, Республика Тыва, Ульяновская область, Курганская область, Республика Мордовия и Еврейская автономная область. В 21 субъекте более половины звонков не были приняты операторами за нормативный срок в две минуты", – рассказал Чернышенко.
"Отмечу, что, кстати, те регионы, которые активно используют искусственный интеллект и современные технологии, могут добиться отличных показателей по приему звонков и обходиться меньшим числом физических операторов в колл-центров. По состоянию на сегодня 52 региона внедрили такую технологию или начинают ее использовать", - добавил вице-премьер.
В свою очередь глава правительства Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно наладить ежедневный мониторинг по дозвону на номер 122. "Необходимо наладить ежедневный мониторинг по дозвону в колл-центры 122 в каждом регионе. Если губернаторы возьмут это на личный контроль, то, поверьте, ситуация сразу исправится", - заявил премьер.
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