https://ria.ru/20220118/stabilnost-1768297066.html

Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей

Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей - РИА Новости, 18.01.2022

Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей

Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T04:37

2022-01-18T04:37

2022-01-18T04:37

общество

россия

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь 46%, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, проведенном специально для РИА Новости."В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны. 59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.На комфортные условия труда, свидетельствует исследование, обратят внимание 30% жителей России. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.Новую работу с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников исследования, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.Важность соцпакета и нематериальных бонусов подчеркнули 7% опрошенных, 6% — интересные задачи, 4% — возможность приносить пользу обществу, а 3% — возможность быстрого карьерного роста.В исследовании, проведенном в январе, приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны.

https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия