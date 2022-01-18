https://ria.ru/20220118/stabilnost-1768297066.html
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей - РИА Новости, 18.01.2022
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей
Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T04:37
2022-01-18T04:37
2022-01-18T04:37
общество
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759148019_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_a828074b3f3a851eaac4df96978a8513.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь 46%, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, проведенном специально для РИА Новости."В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны. 59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.На комфортные условия труда, свидетельствует исследование, обратят внимание 30% жителей России. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.Новую работу с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников исследования, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.Важность соцпакета и нематериальных бонусов подчеркнули 7% опрошенных, 6% — интересные задачи, 4% — возможность приносить пользу обществу, а 3% — возможность быстрого карьерного роста.В исследовании, проведенном в январе, приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны.
https://ria.ru/20220113/vakansiya-1767589641.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0f/1759148019_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_2e30bd2817acf841b1b829886a3570a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей
Опрос Работы.ру показал, что стабильность компании для большинства россиян важнее зарплаты
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь 46%, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, проведенном специально для РИА Новости.
"В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны. 59% опрошенных жителей России
рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.
"Стабильность компании-работодателя к 2022 году вышла в лидеры по значимости для соискателей, что можно назвать важным последствием пандемии коронавируса. Рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы всё больше внимания обращают не только на возможность заработать, но и на условия труда", — отметил Евгений Бобков, директор по продукту сервиса Работа.ру.
На комфортные условия труда, свидетельствует исследование, обратят внимание 30% жителей России. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.
Новую работу с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников исследования, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.
Важность соцпакета и нематериальных бонусов подчеркнули 7% опрошенных, 6% — интересные задачи, 4% — возможность приносить пользу обществу, а 3% — возможность быстрого карьерного роста.
В исследовании, проведенном в январе, приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны.