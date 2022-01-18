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Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей - РИА Новости, 18.01.2022
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей
Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T04:37
2022-01-18T04:37
общество
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь 46%, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, проведенном специально для РИА Новости."В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны. 59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.На комфортные условия труда, свидетельствует исследование, обратят внимание 30% жителей России. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.Новую работу с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников исследования, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.Важность соцпакета и нематериальных бонусов подчеркнули 7% опрошенных, 6% — интересные задачи, 4% — возможность приносить пользу обществу, а 3% — возможность быстрого карьерного роста.В исследовании, проведенном в январе, приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны.
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общество, россия
04:37 18.01.2022
 
Опрос показал, что стабильность компании наиболее значима для соискателей

Опрос Работы.ру показал, что стабильность компании для большинства россиян важнее зарплаты

© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка с документами в офисе
Девушка с документами в офисе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / IgorVetushko
Девушка с документами в офисе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Более половины россиян назвали стабильность компании главным фактором при выборе работы в нынешнем году, в то время как в минувшем важность этого отмечали лишь 46%, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, проведенном специально для РИА Новости.
"В исследовании приняли участие более семи тысяч пользователей сервиса из всех регионов страны. 59% опрошенных жителей России рассказали, что в этом году важнейшим фактором при выборе работы для них станет стабильность компании, в то время как в 2021 году важность этого отмечали лишь 46%", - указывается в исследовании. При этом высокий уровень заработной платы на новой работе остается важен более чем для половины — его отметили 56% респондентов.
"Стабильность компании-работодателя к 2022 году вышла в лидеры по значимости для соискателей, что можно назвать важным последствием пандемии коронавируса. Рынок труда заметно меняется, к концу прошлого года он стал соискательским, и теперь при поиске работы всё больше внимания обращают не только на возможность заработать, но и на условия труда", — отметил Евгений Бобков, директор по продукту сервиса Работа.ру.
На комфортные условия труда, свидетельствует исследование, обратят внимание 30% жителей России. Для 27% значение имеет удобное расположение места работы и близость к дому, а для 25% — важен коллектив.
Новую работу с хорошим руководителем будут выбирать 19% участников исследования, а 14% - хотели бы видеть вакансии с гибким графиком. Значимость профессионального роста отмечают 13%, а 12% — возможность работать удаленно.
Важность соцпакета и нематериальных бонусов подчеркнули 7% опрошенных, 6% — интересные задачи, 4% — возможность приносить пользу обществу, а 3% — возможность быстрого карьерного роста.
В исследовании, проведенном в январе, приняли участие представители экономически активного населения России старше 18 лет из всех регионов страны.
Мужчина пишет на бумаге - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
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