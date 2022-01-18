https://ria.ru/20220118/sssr-1768401281.html

Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР

Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР - РИА Новости, 18.01.2022

Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР

Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:12

2022-01-18T16:12

2022-01-18T16:13

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анналена бербок

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Она рассказала, что в ходе первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата."Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского союза", - сказала Бербок по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Отчасти сложные сегодняшние переговоры, но, тем не менее, самое важное - это смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению", - добавила министр.

https://ria.ru/20211205/voyna-1762191287.html

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в мире, ссср, москва, мид германии, сергей лавров, россия, анналена бербок