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Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР
Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР - РИА Новости, 18.01.2022
Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР
Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:12
2022-01-18T16:12
2022-01-18T16:13
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Ничто не сможет возместить страдания, которые Германия принесла народам СССР в годы Второй мировой войны, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.Она рассказала, что в ходе первого визита в Москву возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата."Быть там, будучи министром иностранных дел Германии, наполняет меня стыдом и благоговением. Ничто не может возместить те страдания, которые мы причинили народам Советского союза", - сказала Бербок по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Отчасти сложные сегодняшние переговоры, но, тем не менее, самое важное - это смирение и благодарность за готовность людей в России к примирению", - добавила министр.
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в мире, ссср, москва, мид германии, сергей лавров, россия, анналена бербок
16:12 18.01.2022 (обновлено: 16:13 18.01.2022)
Бербок напомнила о страданиях, которые Германия принесла народам СССР
Глава МИД ФРГ Бербок: ничто не возместит страдания, которые Германия принесла народам СССР