https://ria.ru/20220118/spetsnaz-1768295943.html

Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ

Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2022

Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ

Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T03:04

2022-01-18T03:04

2022-01-18T09:13

в мире

украина

канада

нато

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/12/1768305727_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_eca85fee83dc23108214c0d8a26536cc.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники.Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента альянса в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.

https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html

https://ria.ru/20220117/kanada-1768137531.html

украина

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, канада, нато, россия