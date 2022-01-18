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Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ
Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.01.2022
Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ
Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T03:04
2022-01-18T09:13
в мире
украина
канада
нато
россия
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники.Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.Ситуация вокруг УкраиныЗападные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента альянса в приграничных регионах.Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
https://ria.ru/20211207/ukraina-1762487129.html
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в мире, украина, канада, нато, россия
03:04 18.01.2022 (обновлено: 09:13 18.01.2022)
 
Канада отправила на Украину бойцов спецназа, сообщили СМИ

Global News: отряд канадского спецназа перебросили на Украину из-за обострения ситуации

© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler MainКанадские военные во время учений
Канадские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Фото : U.S. Marine Corps Forces / Tyler Main
Канадские военные во время учений. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Канада направила на Украину небольшой контингент военных сил специальных операций, передает Global News со ссылкой на неназванные источники.
Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии и выявлению путей поддержки украинского правительства".
Еще одна задача, поставленная перед спецназовцами, — эвакуация канадских дипломатов в случае обострения ситуации на Украине, добавляется в материале.
Телеканал CBC ранее сообщал, что Канада направила на Украину 200 военных для помощи в подготовке местных силовиков.
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Ситуация вокруг Украины

Западные политики в последние месяцы утверждают, что Россия сосредоточила войска на границе с Украиной. Как указывал представитель Кремля Дмитрий Песков, вооруженные силы перемещаются в пределах территории государства — это никому не угрожает и никого не должно волновать. В Москве подчеркивали, что заявления о "российской агрессии" используются как предлог для увеличения контингента альянса в приграничных регионах.
Как ранее отмечал глава МИД Сергей Лавров, НАТО наращивает поставки вооружений на Украину, где возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России. В Москве полагают, что Запад пытается создать группировку войск у российских границ.
Владимир Путин ранее подчеркивал, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных странах наступательных вооружений — красные линии для Москвы.
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