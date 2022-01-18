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Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России - РИА Новости, 18.01.2022
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T18:55
2022-01-18T18:55
2022-01-18T23:11
в мире
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сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
энтони блинкен
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном призвал американского коллегу не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии" против Киева."В контексте ситуации на юго-востоке Украины министр призвал госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся "российской агрессии", а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения", — говорится в сообщении российского дипведомства.Западные политики и СМИ в последние месяцы утверждают, что Россия готовится к вторжению на Украину. Кремль неоднократно опровергал эти заявления. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал утверждения о "российской агрессии" предлогом для увеличения военного контингента в странах НАТО, граничащих с Россией.Также Лавров обвинил блок в наращивании поставок вооружения на Украину, что, по его мнению, может спровоцировать Киев на проведение "военных авантюр".
https://ria.ru/20220117/ukraina-1768215778.html
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в мире, украина, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, энтони блинкен, ситуация в днр и лнр, россия
18:55 18.01.2022 (обновлено: 23:11 18.01.2022)
Лавров призвал Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России
Лавров призвал госсекретаря США Блинкена не тиражировать спекуляции об "агрессии" России