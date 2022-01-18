https://ria.ru/20220118/spch-1768308250.html

В СПЧ предложили известным режиссерам обратиться к теме блокады Ленинграда

В СПЧ предложили известным режиссерам обратиться к теме блокады Ленинграда - РИА Новости, 18.01.2022

В СПЧ предложили известным режиссерам обратиться к теме блокады Ленинграда

Блокада Ленинграда остается "белым пятном" для жителей многих стран, эта тема могла бы зазвучать с новой силой для западной аудитории, если бы к ней обратились... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:39

2022-01-18T09:39

2022-01-18T09:39

общество

стивен спилберг

александр брод

совет по правам человека при президенте рф (спч)

ленинград

оливер стоун

ладожское озеро

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Блокада Ленинграда остается "белым пятном" для жителей многих стран, эта тема могла бы зазвучать с новой силой для западной аудитории, если бы к ней обратились режиссеры уровня Стивена Спилберга или Оливера Стоуна, заявил РИА Новости член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.Блокада Ленинграда, которая длилась с 8 сентября 1941 года, была прорвана в ходе наступательной операции советских войск 18 января 1943 года.Блокада Ленинграда - одна из самых трагических страниц Великой Отечественной войны, но это и героические страницы, отметил Брод, поскольку город в условиях голода, обстрелов жил, работал, сопротивлялся."Для тех, кто родился и воспитывался в период Советского Союза, - эти события более чем понятны, о них много писали и говорили. Молодёжь уже не так их осознает, сказываются пробелы в нашем образовании, массовой культуре. Надеюсь, в эти дни благодаря педагогам, телеканалам оживут страницы "Блокадной книги" Гранина и Адамовича, блокадные стихи и дневники Ольги Берггольц. Должны быть показаны художественные и документальные фильмы прежних лет о блокаде", - сказал Брод РИА Новости.Наверняка появятся новые фильмы, исследования, книги, полагает он."Конечно, блокада - белое пятно для зарубежных граждан. Если бы режиссёры уровня Спилберга или Стоуна обратились к этой теме, она бы зазвучала с новой силой для западной аудитории", - подчеркнул член СПЧ.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, "Дорога жизни", по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.

https://ria.ru/20210908/blokada-1748848532.html

https://ria.ru/20210506/voyna-1731313613.html

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общество, стивен спилберг, александр брод, совет по правам человека при президенте рф (спч), ленинград, оливер стоун, ладожское озеро