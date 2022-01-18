Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220118/soglasheniya-1768392620.html
МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения
МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения - РИА Новости, 18.01.2022
МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения
Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T15:38
2022-01-18T15:38
в мире
украина
киев
германия
франция
владимир зеленский
сергей лавров
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_57195e25959c434f44cdf546a194f3f7.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для нас главное - не когда встречаться (в "нормандском формате" - ред.), а зачем встречаться... Важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате на том или ином уровне. Такая работа сейчас ведется на уровне политических советников лидеров нормандского формата", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок."Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов (России) услышано и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он он многократно выполнить обещал", - подчеркнул глава МИД РФ.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу нормандского формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.
https://ria.ru/20220118/ugrozy-1768352436.html
https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html
украина
киев
германия
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/16/1764923083_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_d6cdf428254938aca75b76c5a5388bc9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, германия, франция, владимир зеленский, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, анналена бербок
15:38 18.01.2022
 
МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения

Глава МИД Лавров: надеемся, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Для нас главное - не когда встречаться (в "нормандском формате" - ред.), а зачем встречаться... Важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате на том или ином уровне. Такая работа сейчас ведется на уровне политических советников лидеров нормандского формата", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.
Здание посольства РФ в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
13:15
В МИД заявили об угрозах в адрес российских дипломатов на Украине
"Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов (России) услышано и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он он многократно выполнить обещал", - подчеркнул глава МИД РФ.
Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.
При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу нормандского формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
03:36
CNN: глава ЦРУ посетил Украину и встретился с Зеленским
 
В миреУкраинаКиевГерманияФранцияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровСитуация в ДНР и ЛНРМинские соглашенияРоссияАнналена Бербок
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках