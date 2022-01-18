https://ria.ru/20220118/soglasheniya-1768392620.html

МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения

МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения - РИА Новости, 18.01.2022

МИД надеется, что Берлин и Париж заставят Киев выполнить Минские соглашения

Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T15:38

2022-01-18T15:38

2022-01-18T15:38

в мире

украина

киев

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владимир зеленский

сергей лавров

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия надеется, что Германия и Франция заставят президента Украины Владимира Зеленского выполнить обещания по минским соглашениям, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Для нас главное - не когда встречаться (в "нормандском формате" - ред.), а зачем встречаться... Важно четкое понимание, достигнутое заблаговременно, с чем мы будем идти на встречу в нормандском формате на том или ином уровне. Такая работа сейчас ведется на уровне политических советников лидеров нормандского формата", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок."Мы рассчитываем, что многократное повторение этих подходов (России) услышано и в Берлине, и в Париже, потому что на Киев надежды никакой нет. Надежда только на то, что Берлин и Париж заставят господина Зеленского выполнить то, что он он многократно выполнить обещал", - подчеркнул глава МИД РФ.Ситуация на линии соприкосновения в Донбассе вызывает серьезную озабоченность России - на протяжении нескольких месяцев Москва фиксирует стягивание туда Киевом тяжелых вооружений и сил. В Москве не исключают, что украинские власти вынашивают планы силового решения конфликта на юго-востоке при попустительстве западных стран, которые продолжают "накачивать" Киев оружием и отправлять военных инструкторов. Кроме того, Киев блокирует работу в Контактной группе, отказывается от прямого диалога с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками и разрабатывает проекты законов, которые прямо противоречат минским соглашениям - например, проект закона о переходном периоде.При этом Киев настаивает на необходимости провести встречу нормандского формата, однако в Москве считают, что встреча ради встречи не нужна и Украина сначала должна выполнить решения последнего саммита, который прошел в декабре 2019 года.

https://ria.ru/20220118/ugrozy-1768352436.html

https://ria.ru/20220118/vizit-1768296469.html

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в мире, украина, киев, германия, франция, владимир зеленский, сергей лавров, ситуация в днр и лнр, минские соглашения, россия, анналена бербок