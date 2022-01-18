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Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам
Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам - РИА Новости, 19.01.2022
Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам
Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 19.01.2022
2022-01-18T23:35
2022-01-19T12:27
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
петр бирюков
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Он отметил, что также стоит задача по очистке снега с 17,5 тысячи крыш, чтобы наледь не угрожала горожанам.По его слова, как только будет перерыв в снегопадах, город направит силы на очистку дворов от снега.
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снегопад в москве, москва, петр бирюков, жкх
23:35 18.01.2022 (обновлено: 12:27 19.01.2022)
 

Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Мы ожидаем в ближайшие двое суток очередной заряд снега, более 15 сантиметров. Службы городского хозяйства к этой работе готовы, отмобилизованы. Необходимо еще раз подчеркнуть, что практически бессменно работники жилищно-коммунального хозяйства работают, убирая дворовые территории, чистя парковки, остановки общественного транспорта, подходы к особо значимым местам. Работает техника без перерыва", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что также стоит задача по очистке снега с 17,5 тысячи крыш, чтобы наледь не угрожала горожанам.
"Если будут снежные заряды продолжаться и будут более интенсивные, то городская система на сегодняшний день подготовлена к тому, чтобы вовлечь дополнительные трудовые ресурсы, дополнительную технику для очистки городских пространств, транспортных магистралей, подходов, не зависимо от категорийности дорог, и дворовых территорий", - уточнил заммэра.
По его слова, как только будет перерыв в снегопадах, город направит силы на очистку дворов от снега.
"Говоря о подаче тепловых, энергетических, газовых ресурсов, подаче водных ресурсов, система вся справляется, работает с запасом энергетических, тепловых мощностей, работает строго в штатном режиме", - добавил Бирюков.
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