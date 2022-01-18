https://ria.ru/20220118/snegopady-1768526175.html

Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам

Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам - РИА Новости, 19.01.2022

Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам

Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-18T23:35

2022-01-18T23:35

2022-01-19T12:27

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москва

петр бирюков

жкх

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.Он отметил, что также стоит задача по очистке снега с 17,5 тысячи крыш, чтобы наледь не угрожала горожанам.По его слова, как только будет перерыв в снегопадах, город направит силы на очистку дворов от снега.

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