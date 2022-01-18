23:35 18.01.2022 (обновлено: 12:27 19.01.2022)
Петр Бирюков: коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСнегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
Снегоуборочная техника убирает снег на Красной площади в Москве
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Коммунальные службы Москвы готовы к новым снегопадам, городская система справится с ними и при их усилении, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Мы ожидаем в ближайшие двое суток очередной заряд снега, более 15 сантиметров. Службы городского хозяйства к этой работе готовы, отмобилизованы. Необходимо еще раз подчеркнуть, что практически бессменно работники жилищно-коммунального хозяйства работают, убирая дворовые территории, чистя парковки, остановки общественного транспорта, подходы к особо значимым местам. Работает техника без перерыва", - рассказал Бирюков.
Он отметил, что также стоит задача по очистке снега с 17,5 тысячи крыш, чтобы наледь не угрожала горожанам.
"Если будут снежные заряды продолжаться и будут более интенсивные, то городская система на сегодняшний день подготовлена к тому, чтобы вовлечь дополнительные трудовые ресурсы, дополнительную технику для очистки городских пространств, транспортных магистралей, подходов, не зависимо от категорийности дорог, и дворовых территорий", - уточнил заммэра.
По его слова, как только будет перерыв в снегопадах, город направит силы на очистку дворов от снега.
"Говоря о подаче тепловых, энергетических, газовых ресурсов, подаче водных ресурсов, система вся справляется, работает с запасом энергетических, тепловых мощностей, работает строго в штатном режиме", - добавил Бирюков.