https://ria.ru/20220118/snegopad-1768364984.html

Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы

Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 18.01.2022

Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы

В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T14:03

2022-01-18T14:03

2022-01-18T18:05

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В первую очередь очистка идёт на дорогах с высокой интенсивностью движения, на маршрутах общественного транспорта и на потенциально опасных участках дорог и тротуаров, указано в сообщении.Общественный транспорт также работает в усиленном режиме, на маршруты с наибольшим потоком пассажиров добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах. В том числе вывели большие и новые автобусы по ряду маршрутов.С вечера 16 января в Подмосковье продолжается снегопад, поэтому в регионе действует экстренное предупреждение. К вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московской области, добавили в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20220117/podmoskove-1768196249.html

московская область (подмосковье)

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2022

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московская область (подмосковье), жкх