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Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 18.01.2022
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы
В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:03
2022-01-18T14:03
2022-01-18T18:05
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В первую очередь очистка идёт на дорогах с высокой интенсивностью движения, на маршрутах общественного транспорта и на потенциально опасных участках дорог и тротуаров, указано в сообщении.Общественный транспорт также работает в усиленном режиме, на маршруты с наибольшим потоком пассажиров добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах. В том числе вывели большие и новые автобусы по ряду маршрутов.С вечера 16 января в Подмосковье продолжается снегопад, поэтому в регионе действует экстренное предупреждение. К вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московской области, добавили в пресс-службе правительства.
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московская область (подмосковье), жкх
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости.
В Московской области
все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Все дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы, за сутки уже выполнено порядка двух циклов обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части дорог", - говорится в сообщении правительства Московской области со ссылкой на минтранс региона.
В первую очередь очистка идёт на дорогах с высокой интенсивностью движения, на маршрутах общественного транспорта и на потенциально опасных участках дорог и тротуаров, указано в сообщении.
"Для обеспечения безопасного и комфортного движения пешеходов и автомобилистов сейчас на дорогах работает более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 3,4 тысячи рабочих", - приводят слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика в пресс-службе правительства Подмосковья.
Общественный транспорт также работает в усиленном режиме, на маршруты с наибольшим потоком пассажиров добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах. В том числе вывели большие и новые автобусы по ряду маршрутов.
"Для оперативного реагирования на остановках с наибольшим пассажиропотоком работают дежурные сотрудники. Соблюдение графика движения транспорта контролируют в онлайн-режиме в оперативном штабе, а ситуацию с очередями на остановках на каждой "горячей точке" через камеры", - уточнили на сайте регионального правительства.
С вечера 16 января в Подмосковье продолжается снегопад, поэтому в регионе действует экстренное предупреждение. К вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московской области, добавили в пресс-службе правительства.