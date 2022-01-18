Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220118/snegopad-1768364984.html
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы - РИА Новости, 18.01.2022
Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы
В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T14:03
2022-01-18T18:05
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767326436_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dda34db84f0c4a64bd92e23d346e47e.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.В первую очередь очистка идёт на дорогах с высокой интенсивностью движения, на маршрутах общественного транспорта и на потенциально опасных участках дорог и тротуаров, указано в сообщении.Общественный транспорт также работает в усиленном режиме, на маршруты с наибольшим потоком пассажиров добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах. В том числе вывели большие и новые автобусы по ряду маршрутов.С вечера 16 января в Подмосковье продолжается снегопад, поэтому в регионе действует экстренное предупреждение. К вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московской области, добавили в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20220117/podmoskove-1768196249.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0b/1767326436_3:0:2734:2048_1920x0_80_0_0_1f04ce47e3114564111e586cbd7d69e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), жкх
14:03 18.01.2022 (обновлено: 18:05 18.01.2022)
 

Дорожные службы Подмосковья переведены на усиленный режим работы

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник коммунальной службы чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области
Сотрудник коммунальной службы чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник коммунальной службы чистит снег на одной из улиц Щелково в Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. В Московской области все дорожные службы перешли в усиленный режим работы из-за снегопада, сообщает министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
"Все дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы, за сутки уже выполнено порядка двух циклов обработки противогололедными материалами и очистки проезжей части дорог", - говорится в сообщении правительства Московской области со ссылкой на минтранс региона.
В первую очередь очистка идёт на дорогах с высокой интенсивностью движения, на маршрутах общественного транспорта и на потенциально опасных участках дорог и тротуаров, указано в сообщении.
"Для обеспечения безопасного и комфортного движения пешеходов и автомобилистов сейчас на дорогах работает более 2,3 тысячи единиц спецтехники и свыше 3,4 тысячи рабочих", - приводят слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексея Гержика в пресс-службе правительства Подмосковья.
Общественный транспорт также работает в усиленном режиме, на маршруты с наибольшим потоком пассажиров добавили 80 автобусов в 17 муниципалитетах. В том числе вывели большие и новые автобусы по ряду маршрутов.
"Для оперативного реагирования на остановках с наибольшим пассажиропотоком работают дежурные сотрудники. Соблюдение графика движения транспорта контролируют в онлайн-режиме в оперативном штабе, а ситуацию с очередями на остановках на каждой "горячей точке" через камеры", - уточнили на сайте регионального правительства.
С вечера 16 января в Подмосковье продолжается снегопад, поэтому в регионе действует экстренное предупреждение. К вечеру 18 января ожидается ухудшение дорожно-транспортной ситуации в Московской области, добавили в пресс-службе правительства.
Сотрудник коммунальной службы убирает снег на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 17.01.2022
Вчера, 13:04Новости Подмосковья
Количество выпавшего снега во дворах Подмосковья выросло в 2,5 раза
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЖКХ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:15Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубля
01:14Россияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэком
01:06Система "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на Wildberries
00:24США отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и Байдена
00:15В Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасности
00:01В России отмечают Крещение Господне
23:53ВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нет
23:48Госдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с Украиной
23:43Координатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовиками
23:39Госдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в Белоруссии
23:30Курс доллара вырос до 77 рублей
23:24ВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНР
23:15В Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"
23:09Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в Молдавии
23:05В ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*
23:04В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУ
23:01Глава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газа
22:57Мощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке Турции
22:54Президент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместной
22:53Госсекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках
Лента новостейМолния
Аналитик объяснил, надо ли готовиться к очередному обвалу рубляРоссияне моментально начали бронировать путевки с туристическим кешбэкомСистема "Мир" в 2021 году обогнала Visa и Mastercard на WildberriesСША отметили снижение числа кибератак на фоне контактов Путина и БайденаВ Белом доме призвали Москву "принять решение" по европейской безопасностиВ России отмечают Крещение ГосподнеВОЗ: научного подтверждения о необходимости бустера для здоровых людей нетГосдеп обвинил Белоруссию в дестабилизации на границе с УкраинойКоординатора от ОБСЕ потрясли обстрелы школы в ЛНР украинскими силовикамиГосдеп ответил на идею разместить ядерное оружие России в БелоруссииКурс доллара вырос до 77 рублейВСУ перевозят боеприпасы на машинах с символикой СЦКК, заявили в ДНРВ Госдуме ответили на критику генсека НАТО в адрес "Газпрома"Додон обвинил Санду в установлении "диктатуры" в МолдавииВ ДНР сообщили о прибытии новой группы бойцов "Правого сектора"*В ЛНР назвали Украину площадкой для программ ЦРУГлава МИД Британии призвала Европу снизить зависимость от российского газаМощный взрыв прогремел на нефтепроводе на юго-востоке ТурцииПрезидент Словакии назвала поездку генпрокурора в Москву неуместнойГоссекретарь Казахстана рассказал о масштабных информационных атаках