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В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания
В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания - РИА Новости, 18.01.2022
В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания
Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в ЗАГСах Ростовской области, следует из опубликованного постановления о порядке проведения церемоний... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T10:57
2022-01-18T12:56
общество
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в ЗАГСах Ростовской области, следует из опубликованного постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.Документ вступил в силу с момента опубликования, в понедельник.В нем, в частности, прописано, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Она проводится в соответствующем зале, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения.Постановление также описывает правила поведения участников церемонии. "При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — сказано в документе.Также в зале запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Присутствующим нельзя ходить, есть, курить, пить спиртное, а также "переставлять предметы мебели, цветочные композиции".На проведение церемонии отводится до 40 минут.
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общество, ростовская область, россия
10:57 18.01.2022 (обновлено: 12:56 18.01.2022)
 
В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время бракосочетания

В ЗАГСах Ростовской области запретили смеяться во время церемонии бракосочетания

© Fotolia / alex.pinЦеремония регистрации брака в ЗАГС
Церемония регистрации брака в ЗАГС - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Fotolia / alex.pin
Церемония регистрации брака в ЗАГС
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 янв — РИА Новости. Смеяться, пить спиртное и двигать мебель запретили в ЗАГСах Ростовской области, следует из опубликованного постановления о порядке проведения церемоний заключения брака в регионе.
Документ вступил в силу с момента опубликования, в понедельник.
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В нем, в частности, прописано, что желающие вступить в брак могут попросить провести церемонию в торжественной обстановке, выбрав доступные дату и время. Она проводится в соответствующем зале, где должны находиться флаг и герб России. Мероприятие предполагает наличие сценария его проведения.
Постановление также описывает правила поведения участников церемонии.
"При проведении церемонии заключения брака в торжественной обстановке в помещениях органов ЗАГС не допускается: громкие разговоры (в том числе по телефону), восклицания, смех", — сказано в документе.
Также в зале запрещается находиться в грязной обуви, верхней одежде и с большими сумками. Присутствующим нельзя ходить, есть, курить, пить спиртное, а также "переставлять предметы мебели, цветочные композиции".
На проведение церемонии отводится до 40 минут.
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