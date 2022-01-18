https://ria.ru/20220118/siriya-1768462913.html

Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны

Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 18.01.2022

Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны

Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T22:05

2022-01-18T22:05

2022-01-18T23:03

война в сирии

в мире

сирия

тартус (город)

воздушно-космические силы россии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576311621_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_35f6e1834e81ab98a0791e42e5111e64.jpg

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.Командование российской авиабазы "Хмеймим" по запросу властей Сирии организовало круглосуточное наблюдение.Подразделения военной полиции на бронеавтомобилях "Патруль" и "Тигр" охраняют морской порт Латакии и прилегающую территорию.Кроме того, с воздуха ситуацию контролируют беспилотники ВКС России.

https://ria.ru/20211125/siriya-1760798579.html

сирия

тартус (город)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, тартус (город), воздушно-космические силы россии, россия