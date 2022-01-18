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Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 18.01.2022
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны
Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:05
2022-01-18T22:05
2022-01-18T23:03
война в сирии
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.Командование российской авиабазы "Хмеймим" по запросу властей Сирии организовало круглосуточное наблюдение.Подразделения военной полиции на бронеавтомобилях "Патруль" и "Тигр" охраняют морской порт Латакии и прилегающую территорию.Кроме того, с воздуха ситуацию контролируют беспилотники ВКС России.
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в мире, сирия, тартус (город), воздушно-космические силы россии, россия
22:05 18.01.2022 (обновлено: 23:03 18.01.2022)
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны
Минобороны России: боевики из Идлибской зоны планируют теракты в портах Тартус и Латакия