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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
https://ria.ru/20220118/siriya-1768462913.html
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны - РИА Новости, 18.01.2022
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны
Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T22:05
2022-01-18T23:03
война в сирии
в мире
сирия
тартус (город)
воздушно-космические силы россии
россия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.Командование российской авиабазы "Хмеймим" по запросу властей Сирии организовало круглосуточное наблюдение.Подразделения военной полиции на бронеавтомобилях "Патруль" и "Тигр" охраняют морской порт Латакии и прилегающую территорию.Кроме того, с воздуха ситуацию контролируют беспилотники ВКС России.
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в мире, сирия, тартус (город), воздушно-космические силы россии, россия
22:05 18.01.2022 (обновлено: 23:03 18.01.2022)
 
Боевики планируют теракты в портах Тартус и Латакия, сообщили в Минобороны

Минобороны России: боевики из Идлибской зоны планируют теракты в портах Тартус и Латакия

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСовместное патрулирование трассы Алеппо — Латакия в Идлибе
Совместное патрулирование трассы Алеппо — Латакия в Идлибе - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Совместное патрулирование трассы Алеппо — Латакия в Идлибе
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Террористы в Сирии готовят нападения на объекты транспортной инфраструктуры, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Олег Журавлев.

"По информации сирийских органов безопасности, диверсионно-террористические группы радикальных бандформирований из Идлибской зоны деэскалации планируют теракты в портах Тартус и Латакия", — уточнил он.

Командование российской авиабазы "Хмеймим" по запросу властей Сирии организовало круглосуточное наблюдение.
Подразделения военной полиции на бронеавтомобилях "Патруль" и "Тигр" охраняют морской порт Латакии и прилегающую территорию.
Кроме того, с воздуха ситуацию контролируют беспилотники ВКС России.
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