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В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией
В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией - РИА Новости, 18.01.2022
В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией
Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией через Сочи, Анапу, Ереван, есть понимание как это сделать, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T17:16
2022-01-18T17:16
2022-01-18T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией через Сочи, Анапу, Ереван, есть понимание как это сделать, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. В рамках визита состоялось первое заседание совместной российско-сирийской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству."Логистики прямой нет. Рейсов Дамаск-Симферополь у нас нет. Без авиации достаточно сложно организовать товарооборот, однако ведется проработка возможности перелетов через Сочи, Анапу, Ереван. Рассматривается ряд предложений. Мы готовы их обсуждать. Есть понимание, как это сделать", - сказал Аксенов журналистам.
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сирия, республика крым, в мире, сергей аксенов (политик), россия, новости - туризм
17:16 18.01.2022 (обновлено: 17:42 18.01.2022)
В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией
Глава Крыма Аксенов анонсировал запуск авиасообщения с Сирией через Кубань и Армению