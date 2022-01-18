https://ria.ru/20220118/siriya-1768416442.html

В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией

В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией - РИА Новости, 18.01.2022

В Крыму проработают вопрос запуска авиасообщения с Сирией

Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией через Сочи, Анапу, Ереван, есть понимание как это сделать, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T17:16

2022-01-18T17:16

2022-01-18T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Крым проработает вопрос налаживания авиасообщения с Сирией через Сочи, Анапу, Ереван, есть понимание как это сделать, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Правительственная делегация из Сирии находится с двухдневным визитом в Крыму. В рамках визита состоялось первое заседание совместной российско-сирийской рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству."Логистики прямой нет. Рейсов Дамаск-Симферополь у нас нет. Без авиации достаточно сложно организовать товарооборот, однако ведется проработка возможности перелетов через Сочи, Анапу, Ереван. Рассматривается ряд предложений. Мы готовы их обсуждать. Есть понимание, как это сделать", - сказал Аксенов журналистам.

https://ria.ru/20211130/belavia-1761541949.html

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сирия, республика крым, в мире, сергей аксенов (политик), россия, новости - туризм