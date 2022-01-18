https://ria.ru/20220118/shvetsiya-1768399779.html

Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну

Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну - РИА Новости, 18.01.2022

Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну

Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщается в правительственном пресс-релизе. Ранее Швеция... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T16:09

2022-01-18T16:09

2022-01-18T16:10

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швеция

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщается в правительственном пресс-релизе. Ранее Швеция ужесточила ограничения для прибывающих в страну иностранных граждан, с 28 декабря у них требовали отрицательный тест на коронавирус. "Сегодня правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд (в страну), действовавшим до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до въезда, отменяется", - говорится в сообщении правительства.В конце декабря датское радио сообщило, что более 600 человек, желавших попасть из Дании в Швецию, получили отказ из-за требований шведских властей о предоставлении отрицательного теста на коронавирус при пересечении границы.

https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html

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в мире, швеция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм