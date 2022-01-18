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Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну - РИА Новости, 18.01.2022
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну
Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщается в правительственном пресс-релизе. Ранее Швеция... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T16:09
2022-01-18T16:09
2022-01-18T16:10
распространение коронавируса
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Прибывающим в Швецию иностранцам больше не нужно предъявлять отрицательный тест на COVID-19, сообщается в правительственном пресс-релизе. Ранее Швеция ужесточила ограничения для прибывающих в страну иностранных граждан, с 28 декабря у них требовали отрицательный тест на коронавирус. "Сегодня правительство приняло решение вернуться к ограничениям на въезд (в страну), действовавшим до 28 декабря 2021 года. Это означает, что специальное требование о предоставлении отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение 48 часов до въезда, отменяется", - говорится в сообщении правительства.В конце декабря датское радио сообщило, что более 600 человек, желавших попасть из Дании в Швецию, получили отказ из-за требований шведских властей о предоставлении отрицательного теста на коронавирус при пересечении границы.
https://ria.ru/20220117/omikron-1768251383.html
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в мире, швеция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, новости - туризм
16:09 18.01.2022 (обновлено: 16:10 18.01.2022)
Швеция отменила тесты на COVID-19 для всех въезжающих в страну
Для прибывающих в Швецию иностранцев отменили обязательный отрицательный тест на COVID-19