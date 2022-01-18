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Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька
Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька - РИА Новости, 18.01.2022
Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька
Человек, забравший найденный на улице кошелек, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:48
2022-01-18T21:49
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Человек, забравший найденный на улице кошелек, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.К такому выводу суд пришел, рассмотрев дело москвички, которая нашла у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами. Деньги она потратила, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.В итоге суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч. Женщина оспорила приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях.Москвичка просила ее оправдать, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу имущества она не имела"."Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - отметили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211228/feldsher-1765818604.html
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происшествия, москва, россия
21:48 18.01.2022 (обновлено: 21:49 18.01.2022)
 
Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька

Москвичку оштрафовали за трату денег из найденного около подъезда кошелька

© Depositphotos / Andrey PopovПотерянный кошелек
Потерянный кошелек - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© Depositphotos / Andrey Popov
Потерянный кошелек
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Человек, забравший найденный на улице кошелек, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.
К такому выводу суд пришел, рассмотрев дело москвички, которая нашла у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами. Деньги она потратила, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.
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В итоге суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч. Женщина оспорила приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях.
Москвичка просила ее оправдать, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу имущества она не имела".
"Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - отметили в пресс-службе.
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