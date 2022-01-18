https://ria.ru/20220118/shtraf-1768461325.html

Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька

Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька - РИА Новости, 18.01.2022

Москвичку оштрафовали за трату денег из валявшегося на улице кошелька

Человек, забравший найденный на улице кошелек, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T21:48

2022-01-18T21:48

2022-01-18T21:49

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586570381_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_7b44b09da40e84d902fb6a528b6dd9dc.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Человек, забравший найденный на улице кошелек, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, сообщили РИА Новости в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции.К такому выводу суд пришел, рассмотрев дело москвички, которая нашла у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами. Деньги она потратила, а сам кошелек хранила дома вплоть до прихода полиции.В итоге суд признал ее виновной в краже, оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч. Женщина оспорила приговор в апелляционной, а затем и в кассационной инстанциях.Москвичка просила ее оправдать, утверждая, что найденный на улице около подъезда дома кошелек необходимо расценивать как находку и что "умысла на кражу имущества она не имела"."Доводы осужденной судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований статьи 227 ГК РФ она не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211228/feldsher-1765818604.html

https://ria.ru/20220118/internet-moshennichestvo-1768431202.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия