https://ria.ru/20220118/shkola-1768306322.html

В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы

В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы - РИА Новости, 18.01.2022

В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы

Прокуратура начала проверку после жалобы родителей на некорректно проведенную эвакуацию детей в одной из школ Красноярска, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 18.01.2022

2022-01-18T09:17

2022-01-18T09:17

2022-01-18T09:17

происшествия

красноярск

красноярский край

ложные сообщения о минировании зданий

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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы родителей на некорректно проведенную эвакуацию детей в одной из школ Красноярска, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.В сети распространен текст заявления в прокуратуру, в котором описывается, как 13 января проводилась эвакуация в школе №156 Красноярска. В тексте описывается, что детей выгнали на улицу в сменной обуви при температуре минус 20 градусов, и утверждается, что вместо четырех в школе были открыты два эвакуационных выхода, при этом сигнал о необходимости эвакуации поступил утром, а сама эвакуация началась днем."Такое обращение поступило в прокуратуру районе, сегодня зарегистрировано, по нему организована проверка, по ее результатам при наличии оснований обязательно примем меры", - говорится в сообщении.Ранее в управлении образования сообщили, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ. 14 января эвакуация прошла в восьми школах. 17 января эвакуация вновь прошла в восьми школах. Также в ведомстве сообщили, что во вторник были эвакуированы несколько школ, однако причины не уточняются.В ведомстве также отметили, что при экстренной эвакуации дети должны оперативно покинуть здание.

https://ria.ru/20220113/sk-1767714371.html

красноярск

красноярский край

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происшествия, красноярск, красноярский край, ложные сообщения о минировании зданий