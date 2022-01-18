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В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы
В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы - РИА Новости, 18.01.2022
В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы
Прокуратура начала проверку после жалобы родителей на некорректно проведенную эвакуацию детей в одной из школ Красноярска, сообщает пресс-служба прокуратуры... РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T09:17
2022-01-18T09:17
происшествия
красноярск
красноярский край
ложные сообщения о минировании зданий
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы родителей на некорректно проведенную эвакуацию детей в одной из школ Красноярска, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.В сети распространен текст заявления в прокуратуру, в котором описывается, как 13 января проводилась эвакуация в школе №156 Красноярска. В тексте описывается, что детей выгнали на улицу в сменной обуви при температуре минус 20 градусов, и утверждается, что вместо четырех в школе были открыты два эвакуационных выхода, при этом сигнал о необходимости эвакуации поступил утром, а сама эвакуация началась днем."Такое обращение поступило в прокуратуру районе, сегодня зарегистрировано, по нему организована проверка, по ее результатам при наличии оснований обязательно примем меры", - говорится в сообщении.Ранее в управлении образования сообщили, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ. 14 января эвакуация прошла в восьми школах. 17 января эвакуация вновь прошла в восьми школах. Также в ведомстве сообщили, что во вторник были эвакуированы несколько школ, однако причины не уточняются.В ведомстве также отметили, что при экстренной эвакуации дети должны оперативно покинуть здание.
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происшествия, красноярск, красноярский край, ложные сообщения о минировании зданий
09:17 18.01.2022
 
В Красноярске прокуратура проверяет жалобу на эвакуацию школы

Прокуратура в Красноярске проверяет жалобу на некорректно проведенную эвакуацию школы

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции у здания школы
Автомобиль полиции у здания школы - РИА Новости, 1920, 18.01.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Автомобиль полиции у здания школы
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КРАСНОЯРСК, 18 янв - РИА Новости. Прокуратура начала проверку после жалобы родителей на некорректно проведенную эвакуацию детей в одной из школ Красноярска, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
В сети распространен текст заявления в прокуратуру, в котором описывается, как 13 января проводилась эвакуация в школе №156 Красноярска. В тексте описывается, что детей выгнали на улицу в сменной обуви при температуре минус 20 градусов, и утверждается, что вместо четырех в школе были открыты два эвакуационных выхода, при этом сигнал о необходимости эвакуации поступил утром, а сама эвакуация началась днем.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
13 января, 17:36
Бастрыкин поручил проверить факты "минирований" школ в регионах
"Такое обращение поступило в прокуратуру районе, сегодня зарегистрировано, по нему организована проверка, по ее результатам при наличии оснований обязательно примем меры", - говорится в сообщении.
Ранее в управлении образования сообщили, что 13 января в связи с анонимными сообщениями о "минировании" было эвакуировано более 86 тысяч учащихся и 6,5 тысяч сотрудников красноярских школ. 14 января эвакуация прошла в восьми школах. 17 января эвакуация вновь прошла в восьми школах. Также в ведомстве сообщили, что во вторник были эвакуированы несколько школ, однако причины не уточняются.
В ведомстве также отметили, что при экстренной эвакуации дети должны оперативно покинуть здание.
 
ПроисшествияКрасноярскКрасноярский крайЛожные сообщения о минировании зданий
 
 
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