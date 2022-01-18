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СМИ: США введут санкции против четырех "сепаратистов" на Украине
СМИ: США введут санкции против четырех "сепаратистов" на Украине - РИА Новости, 18.01.2022
СМИ: США введут санкции против четырех "сепаратистов" на Украине
Соединенные Штаты планируют ввести санкции против четырех "сепаратистов" на Украине, включая заморозку счетов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на РИА Новости, 18.01.2022
2022-01-18T21:38
2022-01-18T21:38
2022-01-18T22:17
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Соединенные Штаты планируют ввести санкции против четырех "сепаратистов" на Украине, включая заморозку счетов, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на власти США.По данным газеты, такие действия американской стороны являются дипломатическим давлением на Россию. Официально о санкциях будет объявлено в четверг.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, сша, киев, нато, россия
21:38 18.01.2022 (обновлено: 22:17 18.01.2022)
СМИ: США введут санкции против четырех "сепаратистов" на Украине
WSJ: США введут 20 января санкции против четырех "сепаратистов" на Украине